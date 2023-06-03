Повышение потолка государственного долга Соединённых Штатов будет продлено до 1 января 2025 года — американский президент Джо Байден подписал соотвествующий указ. Об этом официально заявили на сайте Белого дома.
Отмечается, что закон "приостанавливает действие лимита государственного долга". Ранее это решение одобрила палат представителей конгресса США посредством большинства голосов.
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