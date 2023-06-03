Байден подписал закон, который "приостанавливает действие лимита государственного долга"

0:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Повышение потолка государственного долга Соединённых Штатов будет продлено до 1 января 2025 года — американский президент Джо Байден подписал соотвествующий указ. Об этом официально заявили на сайте Белого дома.

Фото: 1prime.ru

Отмечается, что закон "приостанавливает действие лимита государственного долга". Ранее это решение одобрила палат представителей конгресса США посредством большинства голосов.