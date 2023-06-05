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Антон Куликов

Rebelion: Германию догнала расплата за отказ от российского газа

2:33
Экономика

Германию ждёт экономический кризис из-за падения ВВП страны, отмечает издание Rebelion. Снижение происходит второй квартал подряд. В первом квартале текущего года он сократился на 0,3 процента, а в четвертом квартале 2022 года — на 0,5 процента.

Rebelion: Германию догнала расплата за отказ от российского газа
Фото: Binh Truong/Xinhua

Падение ВВП вызвано резким ростом цен на энергоносители. А резкий рост цен был спровоцирован из-за отказа покупать энергоносители в России.

Из-за отсутствия альтернативных источников поставок промышленность ФРГ столкнулась с проблемами, которые отрицательно сказались на экономике и местных жителях.

Германию часто называют "экономическим локомотивом" Евросоюза. И если проблемы сохранятся на протяжении долгого времени, то Евросоюз ждут тяжёлые времена, говорится в материале испанского издания.

В апреле правительство Германии вдвое повысило прогноз по уровню ВВП в 2023 году — до 0,4 процента с ожидавшихся в январе 0,2 процента. Ожидается, что в этом году инфляция в стране составит семь-восемь процентов, а инфляция продуктов питания приблизится к 25 процентам. Это приведет к снижению уровня жизни населения страны, особенно у среднего класса.

Ранее власти Евросоюза и ряда государств сообщества, Германии в том числе, заявляли о "преодолении зависимости" от поставок энергоресурсов из России. Также подчёркивалось, что на максимальных уровнях заполнены подземные газовые хранилища в Европе. И пессимистичные прогнозы о нехватке газа оказались неоправданными.

При этом надо учитывать, что газ в значительной степени потребляется не столько частными хозяйствами, сколько промышленными предприятиями. И вот здесь картина не столь оптимистична.

Падение цен на газ в Европе во многим объясняется сокращением его потребления промышленными предприятиями, которые попросту закрываются по той причине, что производство становится нерентабельным из-за цен на энергоносители.

К тому же многие эксперты предупреждают, что следующая зима может оказаться далеко не столько благоприятной для Европы вообще и стран Европейского сообщества в частности — как из-за погоды, так и увеличения конкуренции за поставки сжиженного природного газа с азиатскими странами.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы европа германия евросоюз
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