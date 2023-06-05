Германию ждёт экономический кризис из-за падения ВВП страны, отмечает издание Rebelion. Снижение происходит второй квартал подряд. В первом квартале текущего года он сократился на 0,3 процента, а в четвертом квартале 2022 года — на 0,5 процента.
Падение ВВП вызвано резким ростом цен на энергоносители. А резкий рост цен был спровоцирован из-за отказа покупать энергоносители в России.
Из-за отсутствия альтернативных источников поставок промышленность ФРГ столкнулась с проблемами, которые отрицательно сказались на экономике и местных жителях.
Германию часто называют "экономическим локомотивом" Евросоюза. И если проблемы сохранятся на протяжении долгого времени, то Евросоюз ждут тяжёлые времена, говорится в материале испанского издания.
В апреле правительство Германии вдвое повысило прогноз по уровню ВВП в 2023 году — до 0,4 процента с ожидавшихся в январе 0,2 процента. Ожидается, что в этом году инфляция в стране составит семь-восемь процентов, а инфляция продуктов питания приблизится к 25 процентам. Это приведет к снижению уровня жизни населения страны, особенно у среднего класса.
Ранее власти Евросоюза и ряда государств сообщества, Германии в том числе, заявляли о "преодолении зависимости" от поставок энергоресурсов из России. Также подчёркивалось, что на максимальных уровнях заполнены подземные газовые хранилища в Европе. И пессимистичные прогнозы о нехватке газа оказались неоправданными.
При этом надо учитывать, что газ в значительной степени потребляется не столько частными хозяйствами, сколько промышленными предприятиями. И вот здесь картина не столь оптимистична.
Падение цен на газ в Европе во многим объясняется сокращением его потребления промышленными предприятиями, которые попросту закрываются по той причине, что производство становится нерентабельным из-за цен на энергоносители.
К тому же многие эксперты предупреждают, что следующая зима может оказаться далеко не столько благоприятной для Европы вообще и стран Европейского сообщества в частности — как из-за погоды, так и увеличения конкуренции за поставки сжиженного природного газа с азиатскими странами.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.