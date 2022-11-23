Пушков: Шольц предрёк необратимое падение политической и экономической мощи ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о начале плохих времён для Европы.

Он напомнил, что Шольц связал проблемы в ЕС не с украинским кризисом, а с подъёмом стран Юго-Восточной Азии во главе с Китаем.

"Это означает, что падение ЕС как центра экономической и политической мощи исторически необратимо", — считает Пушков.

По его словам, ухудшение отношений между Европой и Россией в сфере энергетики негативно повлияет на дальнейшие перспективы ЕС.

Ранее Шольц, выступая на экономическом форуме, сообщил, что счастливые времена для западных стран остались позади. Он также подчеркнул: истинная причина экономического кризиса — рост экономик азиатских государств. Пандемия коронавирусной инфекции и конфликтная ситуация вокруг Украины лишь усилили эту тенденцию, указал политик.