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Антон Куликов

"Большая семёрка" потребует от других стран не отвечать на санкции Запада

2:22
Экономика

Лидеры стран "Большой семёрки" на предстоящем саммите в Японии планируют сделать совместное заявление с критикой мер так называемого экономического возмездия на международной арене. То есть хотят запретить другим странам дело то, что практикуют сами.

"Большая семёрка" потребует от других стран не отвечать на санкции Запада
Фото: amp.politeka.net

Конкретные страны в заявлении упомянуты не будут, но США и дружественные им государства всё больше беспокоят меры "экономического принуждения" со стороны Китая, цитирует агентство "Интерфакс" материал издания The Wall Street Journal.

В прошлом году США ввели запрет на экспорт в КНР современных технологий, которые используются в производстве полупроводников. В марте этого года китайские власти объявили о начале расследования по вопросам кибербезопасности в отношении американского производителя полупроводников Micron Technology.

Ранее Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов в Японию после конфликта из-за столкновения судов и прекратил ввоз рапсового масла из Канады после ареста властями североамериканской страны топ-менеджера Huawei Technologies.

А ещё раньше власти КНР существенно ограничили объёмы торговли с Австралией из-за политических разногласий. Правда, в последнее время экономические связи между странами начали восстанавливаться. Но к слову, Австралия приглашена для участия в саммите G7. Как и Южная Корея, и Новая Зеландия.

Собственно, Пекин не делает ничего такого, чего не делали бы США и их союзники, которые широко используют экономические санкции против других государств, стремясь создать им проблемы.

Но ответные меры, очевидно, западных политиков не устраивают. Они полагают, что другие страны так поступать не должны. Хотя возникает вопрос, на каком основании они так считают.

На это на минувшей неделе обратил внимание представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь. По его словам, "страны G7 требуют от Китая действовать по международным правилам, однако они сами нарушают и разрушают эти правила".

Однако судя по готовящемуся заявлению, никаких противоречий в самой "Большой семёрке" не усматривают. Как говорится, это другое.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай
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