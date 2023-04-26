Указания США сработали? Казахстан ужесточит контроль за соблюдением антироссийских санкций

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Казахстана собираются ужесточить меры по контролю за соблюдением ограничительных мер, введённых Западом против России. Таким образом в Астане рассчитывают избежать действия вторичных санкций.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова заявила, что компании финансового сектора страны должны строго соблюдать антироссийские санкции.

По её словам, все требования западных регуляторов подлежат выполнению, дабы казахстанские банки не попали под вторичные санкции. Ну а правительство страны будет проводить "необходимую работу" в этом направлении.

Ранее в среду крупная казахстанская инвестиционная компания Halyk Finance сообщила, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) потребовала от брокеров с 1 мая проводить сегрегацию (принудительное разделение) счетов граждан России и Белоруссии по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и по инструментам, расчёты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream, сообщает агентство "Прайм".

Процесс сегрегации активов российских депонентов центрального депозитария Казахстана был начат им в 2022 году по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream.

"Данный процесс связан с соблюдением санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Стоит заметить, что информация и сегрегации счетов и комментарии казахстанских чиновников появились буквально на следующий день после визита в Астану помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

Которая заявила о возрастающих рисках вторичных санкций в отношении казахстанских банков и компаний, которые будут помогать России в обходе введённых против неё ограничений.

"Растёт риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Нам нужно самым серьёзным образом относиться к тому факту, что Россия очень усердно пытается уклониться и от санкций, и от мер экспортного контроля, и они достаточно преуспели в этих усилиях", — заявила Розенберг.

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