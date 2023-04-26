Wirtschaftswoche: Запад недооценил решимость РФ и не смог приземлить авиапарк страны

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Санкции, введённые Западом в отношении Москвы после начала спецоперации на Украине, никак не повлияли на воздушное движение над РФ. Об этом пишет немецкое издание Wirtschaftswoche.

Проанализировав информацию с портала мониторинга полётов Flightradar24, журналисты пришли к выводу о том, что западные страны снова недооценили Россию.

"Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу ограничительных мер, с движением с конца марта 2023 года не демонстрирует серьёзных различий", — сказано в статье.

Как отметили обозреватели, западные политики, утверждая санкции, исходили из того, что три четверти парка гражданской авиации РФ функционирует благодаря производственным мощностям Евросоюза, США и Канады. При этом они подчеркнули: российский лидер Владимир Путин, одобрив экспроприацию западных самолётов и их перерегистрацию, устранил негативный эффект ограничений.

Кроме того, авторы публикации допустили, что Москва пополняет авиапарк новой техникой по неофициальным каналам или с помощью Казахстана, Турции и Узбекистана.

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