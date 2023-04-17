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Антон Куликов

NI: Западу пора навсегда забыть несколько любимых им слов про Россию

3:38
Экономика

Западным политикам, чиновникам и экспертам пора навсегда забыть о нескольких любимых ими словах и фразах про Россию и её экономику, говорится в материале американского издания The National Interest (NI).

NI: Западу пора навсегда забыть несколько любимых им слов про Россию

Отмечается, что на фоне многочисленных публикаций в прессе и заявлений официальных лиц на Западе сложилось ошибочное представление насчёт России и её экономического потенциала.

"Можем ли мы перестать сравнивать экономику России с экономикой Италии?" — задаётся вопросом The National Interest.

На Западе сопоставление российской и итальянской экономик используется наиболее часто, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Впервые об этом заявил сенатор Линдси Грэм в 2014 году, который таким образом попытался принизить экономические показатели России. Эту фразу подхватили, хотя она не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Ибо если бы российская экономика была такой, то как бы она могла выдержать санкции, отмечает The National Interest.

"Почему заявление президента Джо Байдена о том, что "российская экономика сократится вдвое", не сбылось? <…> Как стране с экономикой, предположительно сопоставимой по размеру с Италией, удаётся оказывать такое глобальное влияние, что министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что западные санкции сами по себе ставят под угрозу гегемонию американского доллара?", — говорится в материале.

На бумаге заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма кажется практически точным, поскольку экономики России и Италии близки друг к другу с точки зрения номинального валового внутреннего продукта. В 2021 году ВВП России составлял порядка 1,78 трлн долларов, а в Италии — 2,11 трлн долларов.

Однако в этих расчётах кроется ошибка, поскольку не учтены другие важнейшие экономические показатели. Известный французский экономист Жак Сапир утверждает, что ВВП России, измеренный по ППС (паритет покупательской способности) составляет 4,81 трлн долларов, что ближе к Германии и намного превосходит показатели Италии, у которой 2,74 трлн долларов.

"То, что так много людей продолжают, как попугаи, сравнивать Россию и Италию, одновременно озадачивает и беспокоит", — отмечает The National Interest.

В материале отмечается, что за последние пятьдесят лет в экономике западных государств всё больше доминирует сектор услуг. Однако во время конфликтов имеет значение производство физических товаров.

И по этому показателю российская экономика в два раза мощнее французской и значительно опережает германскую.

Кроме того, положение России в мировой торговле энергоносителями и сырьевыми товарами обеспечивает ей существенное влияние на рынки, делает невосприимчивой к санкциям. Так что Западу пора забыть о любимых фразах, которые используются как клише для принижения значения российской экономики.

"Нам давно пора признать, насколько сильно мы недооцениваем относительный размер и мощь экономик соперников, включая российскую. Но прежде всего, давайте примем решение никогда больше не произносить слов "у России экономика размером с Италию"", — говорится в материале The National Interest.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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