EUobserver: ЕС получил сразу несколько плохих новостей, пережив зиму без российского газа

3:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз получил сразу несколько плохих новостей, пережив первую зиму без российского газа, говорится в материале, опубликованном в издании EUobserver.

Резко сократив по политическим причинам поставки российского газа, Евросоюз столкнулся с крупнейшим за всю свою историю энергетическим кризисом. Но худшие прогнозы не оправдались, очень мягкая зима позволила даже сохранить крупные запасы газа в хранилищах, которые на данный момент заполнены почти на 55 процентов.

Но на этом поводы для радости заканчиваются, поскольку энергетический кризис никуда не делся, "это был тупик", говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Отмечается, что европейские страны получили три плохие новости после первой зимы без российского газа.

Во-первых, государства Евросоюза потратили астрономические средства на поддержку домохозяйств и промышленности в условиях энергетического кризиса. С конца 2021 и до начала 2023 года государства Евросоюза выделили около 700 миллиардов евро на господдержку. То есть, по сути, более четырех процентов своего ВВП на преодоление энергетического кризиса.

Во-вторых, страны сообщества утратили источник дешёвых энергоресурсов, начав тратить баснословные суммы на экстренные поставки сжиженного природного газа из США и Катара. А это создало дополнительную нагрузку на финансовую систему, став к тому же постоянной причиной роста инфляции.

Энергокризис нанёс сильный урон европейской промышленности: производство алюминия в Европе упало наполовину, производство аммиака упало на 70 процентов, что негативно отразилось на производстве удобрений.

Теперь страны Евросоюза зависят от дорогого СПГ, за который к тому же приходится конкурировать на мировых рынках. Долгосрочные контракты на поставки природного газа остались в прошлом. То есть даже дорогой импорт СПГ будет нестабильным.

И весьма вероятно, что ЕС в 2023 году столкнётся с дефицитом поставок примерно 60 миллиардов кубометров газа. Это порядка 15 процентов базового спроса ЕС на газ.

В-третьих, все надежды на то, что ветроэнергетика и солнечные батареи заменят российский газ, следует отбросить, подчёркивается в материале. Если кто-то всерьёз считает, что эти технологии заместят более ста миллиардов кубометров газа из РФ, он опасно заблуждается, отмечает Euobserver.

Отметим, в четверг первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк заявил, что Европе следует тщательно готовиться в плане закупок природного газа к двум предстоящим зимам, сообщает ТАСС.

Ранее он же отмечал, что следующие несколько зим для европейских стран будут сложнее нынешней из-за проблем, вызванных отсутствием поставок газа из России.

В связи с этим Турк пояснил, что на ввод в строй на Западе новых терминалов, предназначенных для транспортировки СПГ, требуется около трёх-чтрёх лет. "Это станет настоящей проблемой", — заявлял американский чиновник, комментируя обеспечение Европы газом.

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