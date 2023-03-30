Финансист Громов: Германия может заполнить свои хранилища без российского газа, но это будет ей дорого стоить

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный директор по энергетическому направлению Институт энергетики и финансов Алексей Громов в разговоре с Pravda.Ru оценил высказывание главы немецкого Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера о том, что Германия может заполнить свои газохранилища и без российского газа.

Эксперт считает, что это возможно, однако Германии придётся в прямом смысле дорого платить за такое решение.

"Это вполне вероятно, если Германия продолжит ту же практику закупки того же американского СПГ по тем высоким ценам, по которым она это делала в прошлом году. Надо понимать, что в этом году Европа будет вынуждена заполнять свои подземные хранилища газа в преддверие нового осенне-зимнего отопительного сезона без российского газа. Альтернативы нет", — сказал Громов.

Аналитик считает, что это приведёт к тому, что как только начнётся сезон закачки в начале лета этого года, цены на газ в Европе снова пойдут вверх, и Германия, равно как и другие европейские страны, будет вынуждена платить эту высокую плату за свой сознательный отказ от российского трубопроводного газа.

Финансист добавил, что сейчас все экономические связи Европы с Россией построены на геополитических амбициях Европейского союза, которые постепенно разрушают экономику Европу, делая её менее привлекательной для инвестиций и для других стран.

"По сути, мы наблюдаем постепенно развивающуюся деиндустриализацию Европы, характерным примером которой является Германия", — добавил Громов.

Ранее глава Федерального сетевого агентства регулятора ФРГ Клаус Мюллер сообщил, что Германия может заполнить свои газохранилища к следующей зиме, отказавшись от поставок российского газа.

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