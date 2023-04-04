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Антон Бакетов

Финансист: цифровой рубль не позволит людям копить деньги

2:58
Экономика » Финансы » Деньги

Госдума во втором чтении приняла закон о цифровом рубле. Он появится через 5 лет. Почему это угрожает суверенитету государства, как будет выглядеть "цифровой лагерь" для простых пользователей, и почему граждане потеряют возможность делать денежные накопления, рассказал экономист, финансист, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Финансист: цифровой рубль не позволит людям копить деньги

— Александр Валерьевич, что такое "цифровой рубль"?

— Это безналичная валюта, которой присвоен номер. Поэтому каждый перечисленный рубль может быть отслежен: кто, кому, сколько, когда и за что платил. Это нужно, чтобы сделать операции более прозрачными. Но каждый участник рынка попадает под тотальный контроль Центробанка.

Кроме того, цифровой рубль нельзя обналичить.

— По какому курсу можно будет обменять цифровой рубль на иностранную валюту?

— На начальном этапе — один к одному. Но потом, вероятно, возникнут другие курсы. В каждой стране будет своя цифровая валюта. Устанавливать курс и курировать весь проект цифровых денег будет Банк международных расчетов (БМР). Это наднациональная структура в швейцарском Базеле. БМР фактически будет управлять всей мировой торговлей.

— Тревожно это звучит на фоне антироссийских санкций западных стран.

— Тревожно — не то слово. Через какое-то время БМР заявит о том, что национальные цифровые валюты неудобны для международных расчётов, и надо перейти на единую наднациональную валюту, которую он и будет выпускать. Соответственно, центральные банки сводятся на уровень местных агентств БМР.

При запуске цифровой валюты речь идёт о суверенитете государства.

— Не попадут ли простые граждане в "цифровой лагерь"?

— Цифровой рубль интересен для Центрального банка и государства тем, что он программируемый. Вы можете запрограммировать:

  • срок его действия,
  • на какие цели вы его можете потратить,
  • объём расходов.

Это позволяет контролировать и устанавливать нормы, чем вы можете и не можете пользоваться. Если у вас, например, зафиксировано, что вы можете потратить на продовольствие 100 рублей в месяц, то вы просто не сможете ничего купить дополнительно. То же самое с одеждой, имуществом.

Цифровые рубли нельзя накопить. То есть, вы зависите от того, получите вы в течение месяца энную порцию цифровых рублей на работе или каким-либо иным способом или не получите. Вопрос вашего существования становится очень шатким.

— Почему нельзя накопить цифровые рубли?

— У них есть определённый срок существования. Пока называется период три года, в течение которых вы должны их потратить. Но если их делают на три года, почему нельзя сделать на месяц?

Цифровой рубль: в чем опасность? Вы ахнете, узнав правду
Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы закон бизнес деньги зарплата технологии экономика россии
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