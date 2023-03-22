Правда ли, что ЕС никогда не заключит долгосрочные контракты с США на поставку сжиженного природного газа (СПГ), и почему Минфин США не рекомендует крупным трейдерам отказываться от нефти из России, рассказал исполнительный вице-президент компании "НьюТек Сервисез", профессор Российского университета нефти и газа им. Губкина Валерий Бессель.
— Валерий Владимирович, сейчас европейцы покупают газ в основном у США. Это плохо для российского бюджета. Насколько сократились поставки газа в ЕС по сравнению с прошлыми объёмами?
— Думаю, на европейский рынок мы выйдем с 30 млрд кубов, а раньше поставляли 180-210 млрд кубов. Но надо понимать, что после определённых событий, которые мы с вами ждём, Европа вернётся к здравому смыслу, потому что наш газ Европе нужен как "Отче наш".
— Поэтому ЕС не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставку СПГ?
— Договоры не о чем заключать. Крупнейшие запасы газа, которые обеспечат поставки в течение 30-40 лет:
Европа больше всех потребляет газа, больше 660 млрд кубов в год, так что нет у нас конкурентов, и ЕС это прекрасно понимает. Европа сдала свой суверенитет. В Восточной Европе, бывших советских республиках негде работать. Все ездили на работу в Германию, Голландию, Францию. А там сейчас острый дефицит газа, потому что газ — не только энергоноситель, это сырье для производства огромного количества продуктов газохимии. И там просто нет работы.
Сейчас кричат: "Европейская промышленность уйдёт в Америку!" Как она уйдёт? Что, станки снимут, колонны газофракционирования снимут, все специалисты переедут в Америку? Так не бывает. Уйдут деньги. А деньги хороши тогда, когда их можно обменять на ресурсы. Ресурсы есть только у России. В Европе их почти нет.
— Есть ли у нас программы по развитию альтернативной энергетики?
— Я этой темой профессионально занимаюсь, потому что наши предки были лидерами в развитии всех видов альтернативной энергетики:
Но мы утратили лидирующие позиции после развала Советского Союза, когда Чубайс стал курировать развитие возобновляемой энергетики. Сейчас мы входим в десятку стран-лидеров по возобновляемой энергетике, но только за счёт гидроэнергетики, которая нам досталась от Советского Союза. Сейчас все нефтегазовые компании занимаются этими проектами, чтобы энергообеспечивать удалённые труднодоступные территории, где мы в основном и работаем. А по гидроэнергетике мы — пятая страна в мире. Нас обогнали
После того как единая энергосистема страны была реорганизована Чубайсом, никто из нас не увидел, что это создало бы здоровую конкуренцию, и мы могли бы покупать энергию у разных компаний по выгодным ценам. То есть, это оказалось туфтой, как многое из того, что называли "законами рынка". Но мы вынуждены сейчас заниматься альтернативной энергетикой, потому что 70% нашей страны — это труднодоступные территории, где никогда никто не жил. Нефтяники приходят в голое поле, и до момента, когда мы начинаем промышленно добывать углеводороды, проходит 18-20 лет. До этого мы себя энергообеспечиваем чем-то другим.
Так как углеводороды становятся всё более дефицитным товаром, на рынке они будут стоить всё больше. Не зря Минфин США рекомендовал крупным нефтяным трейдерам не отказываться от продажи нефти России, потому что нет запасов нефти. Мы четвертая страна по запасам традиционной нефти.
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