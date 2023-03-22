ЕС никогда не заключит долгосрочные контракты с США на поставку газа

4:11 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

Правда ли, что ЕС никогда не заключит долгосрочные контракты с США на поставку сжиженного природного газа (СПГ), и почему Минфин США не рекомендует крупным трейдерам отказываться от нефти из России, рассказал исполнительный вице-президент компании "НьюТек Сервисез", профессор Российского университета нефти и газа им. Губкина Валерий Бессель.

— Валерий Владимирович, сейчас европейцы покупают газ в основном у США. Это плохо для российского бюджета. Насколько сократились поставки газа в ЕС по сравнению с прошлыми объёмами?

— Думаю, на европейский рынок мы выйдем с 30 млрд кубов, а раньше поставляли 180-210 млрд кубов. Но надо понимать, что после определённых событий, которые мы с вами ждём, Европа вернётся к здравому смыслу, потому что наш газ Европе нужен как "Отче наш".

— Поэтому ЕС не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставку СПГ?

— Договоры не о чем заключать. Крупнейшие запасы газа, которые обеспечат поставки в течение 30-40 лет:

на первом месте — Россия,

на втором — Иран, он под санкциями,

на третьем — Катар,

на четвёртом — Туркменистан, он весь ориентирован на китайский рынок.

Европа больше всех потребляет газа, больше 660 млрд кубов в год, так что нет у нас конкурентов, и ЕС это прекрасно понимает. Европа сдала свой суверенитет. В Восточной Европе, бывших советских республиках негде работать. Все ездили на работу в Германию, Голландию, Францию. А там сейчас острый дефицит газа, потому что газ — не только энергоноситель, это сырье для производства огромного количества продуктов газохимии. И там просто нет работы.

Сейчас кричат: "Европейская промышленность уйдёт в Америку!" Как она уйдёт? Что, станки снимут, колонны газофракционирования снимут, все специалисты переедут в Америку? Так не бывает. Уйдут деньги. А деньги хороши тогда, когда их можно обменять на ресурсы. Ресурсы есть только у России. В Европе их почти нет.

— Есть ли у нас программы по развитию альтернативной энергетики?

— Я этой темой профессионально занимаюсь, потому что наши предки были лидерами в развитии всех видов альтернативной энергетики:

ветровой,

солнечной,

водородной,

гидроэнергетики.

Но мы утратили лидирующие позиции после развала Советского Союза, когда Чубайс стал курировать развитие возобновляемой энергетики. Сейчас мы входим в десятку стран-лидеров по возобновляемой энергетике, но только за счёт гидроэнергетики, которая нам досталась от Советского Союза. Сейчас все нефтегазовые компании занимаются этими проектами, чтобы энергообеспечивать удалённые труднодоступные территории, где мы в основном и работаем. А по гидроэнергетике мы — пятая страна в мире. Нас обогнали

Китай,

США,

Бразилия,

Канада.

После того как единая энергосистема страны была реорганизована Чубайсом, никто из нас не увидел, что это создало бы здоровую конкуренцию, и мы могли бы покупать энергию у разных компаний по выгодным ценам. То есть, это оказалось туфтой, как многое из того, что называли "законами рынка". Но мы вынуждены сейчас заниматься альтернативной энергетикой, потому что 70% нашей страны — это труднодоступные территории, где никогда никто не жил. Нефтяники приходят в голое поле, и до момента, когда мы начинаем промышленно добывать углеводороды, проходит 18-20 лет. До этого мы себя энергообеспечиваем чем-то другим.