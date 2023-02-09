Финита: на Западе признали, что санкции для России закончились

Антироссийские санкции, которые были введены странами Запада, оказались настолько всеобъемлющими, что для подготовки нового пакета ограничительных мер нужно хорошенько постараться.

"Выдумать что-то новое уже довольно сложно. Брюссель вряд ли сможет предложить какие-либо серьёзные меры против России", — отмечает обозреватель чешского издания "Господаржске новины" Ондржея Гоуски.

"Можно, к примеру, ввести санкции против очередного списка лиц. Например, поговаривают о персональных санкциях против представителей российской атомной отрасли и о производстве топлива для АЭС", — цитирует его агентство "Прайм".

При этом Гоуски подчеркнул абсурдность теории о том, что можно запретить вообще любой экспорт чего угодно в Россию и импорт из неё. По его мнению, это просто нереально.

Стоит заметить, что сейчас в Евросоюзе ведётся работа над десятым пакетом антироссийских санкций. И вот польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, в отличие от пана Гоуски, полагает, что набор ограничительных мер отнюдь не исчерпан.

Моравецкий рассчитывает на принятие новых ограничений с обозначением конкретных действий в течение двух недель.

По его словам, Варшава выступает за включение в пакет конфискацию российских активов за рубежом. Как подчеркнул премьер, многие страны ЕС начинают поддерживать эту идею.

"Я наблюдаю, что появляется всё более многочисленная группа стран, которая поддерживает такой подход. Когда я разговаривал с некоторыми премьерами два дня назад, оказалось, что также Бельгия поддерживает конфискацию российского имущества, а не только страны Центральной Европы. Коалиция стран, указывающая на необходимость обратиться к этим замороженным активам растет. Это меня радует", — заявил Моравецкий.

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник Евросовета заявил, что не идёт речь о конфискации замороженных в Европе российских активов и передаче их Украине. По его словам, в ЕС хотели был управлять этими средствами, дабы полученную прибыли направить Киеву.

Но дело в том, что заморожены активы на 300 миллиардов евро. А гипотетическая прибыль — несколько миллиардов евро. И её ещё надо получить, а до этого принять решение, что такое "управление активами" вообще возможно.