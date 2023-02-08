Consortium News: США готовили ловушку России, но попал в неё Запад

Соединённые Штаты готовили ловушку для России, но попал в неё Запад, говорится в материале, опубликованном в издании Consortium News.

Отмечается, что за месяца до начала украинского кризиса ведущие западные СМИ писали о том, что США готовят для России ловушку, с помощью которой хотят втянуть РФ в экономическую, информационную и прокси-войну. Но в итоге этот план провалился, а американскую ловушку угодил весь Запад.

Неожиданно для Вашингтона всё пошло не по плану, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Экономическая война, которая была призвана дестабилизировать ситуацию в России, потерпела сокрушительный провал. Рубль, несмотря на санкции, в том числе и в отношении Центробанка России, не рухнул. Российская экономика выстояла.

А вместо запланированного краха Москвы в мире начала развиваться финансовая система, которая не зависит от Запада.

"Это окончательный крах западного колониализма. В итоге санкции обернулись против Запада, особенно в Европе", — говорится в материале.

Запад развернул против России информационную войну по всему миру, но она также провалилась. Только жители США и Европы верят западной пропаганде.

Не увенчался успехом и план Белого дома победить Россию чужими руками. Огромные средства, которые американские политики тратят на поддержку Украины, так и не принесли желаемых результатов.

Отметим, в западной прессе время от времени появляются материалы о том, что украинский кризис выгоден США и совсем невыгоден Европе. Потому Вашингтон всеми силами его затягивает. А вот Евросоюз не проявляет никакой самостоятельной роли, следуя по курсу, указанному Вашингтоном.

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