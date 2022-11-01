Страховые полисы обеспечили РФ участие в расследовании терактов на "СП"

Крупный европейский бизнес с целью получить страховые выплаты заставил политиков в ФРГ допустить "Газпром" к расследованию взрывов на "Северных потоках" ("СП"). Это означает, что скоро мы услышим правду о виновных "казуса белли".

"Газпром" допустили к месту взрывов на "СП"

В России впервые о допуске "Газпрома" к месту взрывов заявил в понедельник президент Владимир Путин.

"Газпром" допустили к месту взрывов на "Северных потоках". Это очевидный теракт, очевидный. Нам трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции, далее Германии", — заявил он на пресс-конференции после встречи с президентами Армении и Азербайджана.

По его словам, взрывы вырвали трубу длиной 40 метров, а всего трубы разошлись на 259 метров.

"Европейцы, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо. Несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы. Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала", — отметил Путин.

Информацию о допуске "Газпрома" подтвердил министр энергетики Александр Новак, который сообщил, что "мы только приступили к осмотру, официальных бумаг об итогах пока нет".

Логично предположить, что с России снято голословное обвинение в совершении данного теракта.

Страховщики не выплатят страховку, пока не разберутся

Дело объясняется просто. Страховщики заявили, что в случае "саботажа" со стороны самого "Газпрома" страховка не вступит в силу, сообщает Reuters.

Страховые компании квалифицировали бы это как "военный акт", а на такие действия не распространяются причины ущерба, указанные в подписанных полисах. Но если взрыв был спровоцирован терактом или действиями "западных подразделений", страховым компаниям пришлось бы платить. Ущерб, вероятно, исчисляется сотнями миллионов евро.

Страховщики не верят в уверения типа "с большой долей вероятности", им нужны факты. Поэтому владелец обоих ниток "СП" — Nord Stream AG, начала собственное расследование "утечек" из газопровода в Балтийском море, сообщили немецкие СМИ. Факты будут искать очень тщательно, и "Газпром" — особенно. Собственно, ничего личного — только бизнес.

Напомним, что суммарная стоимость двух газопроводов составляет 17 млрд евро, а среди участников концерна — ряд крупных европейских энергетических компаний, в том числе из Германии, Франции, Австрии, Голландии и Англии.

Начали со шведского участка ответственности. Американские военные аналитики сообщили в воскресенье, что радиолокационные изображения зафиксировали движение российского корабля "Нефрит", одного или нескольких кораблей ВМС Швеции, а также немецкого корабля "Байройт".

Кто заинтересован взорвать "СП"

С самого начала расследование было раздельным (Германия, Швеция, Дания), результаты не разглашались, Россия попросила принять участие, но получила отказ. Известно на сегодняшний день из разрозненных данных, что взрывное устройство было около 500 кг в тротиловом эквиваленте и повредило обе трубы "Северного потока -2" и одну из двух труб "Северного потока- 1". Размеры трещин варьировалась от семи до 50 метров.

1 октября бывший глава Федеральной разведывательной службы (БНД) ФРГ Август Ханнинг среди интересантов терактов указал:

Украину, "чтобы нанести ущерб России". Польшу, "потому что она уже открыто заявила, что эти трубы должны быть уничтожены". Россию, чтобы показать, "на что они способны в плане западной инфраструктуры". США, чей президент сказал, что "мы можем это сделать" об уничтожении трубопроводов.

Французский политик, лидер политической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter написал, что "у Швеции есть результаты расследования диверсии на газопроводах, но она отказывается их обнародовать.

"Итак, мы знаем, что это не Россия. Мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!", — написал Филиппо.

США — заказчик, Британия и Украина исполнители

Очевиднейшие мотивы были только у США, а также средства и возможности. Одной из целей было предотвращение или недопущение того, чтобы правительства некоторых европейских стран, таких как Чехия, Венгрия или Германия, из-за ожидаемого роста беспорядков и давления со стороны населения, отказались бы поддерживать санкции против России и открыли бы "Северный поток-2".

Это бы обрушило американский газовый бизнес, расцветающий на глазах, и весь энергетический санкционный кейс, рассчитанный на устранение конкурента — ЕС. В последнем заинтересована и Британия, вышедшая из Евросоюза.

В Минобороны РФ сообщили в понедельник, что теракт подготовили, спланировали и провели с помощью ВСУ представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины.

Вспоминают также, что после диверсии на газопроводах тогда ещё министр обороны Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение "It`s done" ("сделано") госсекретарю США Энтони Блинкену.

Эта диверсия была не просто терактом а, скорее, казусом белли, и оставлять это без объяснения нельзя. Понимают это и в Германии.

Зима близко, проблемы будут нарастать и надо будет объяснять своему населению, кто это сделал — лишил немцев дешёвого российского топлива. Лучше объяснить и даже получить компенсацию. Так что найдут заказчика — а не стрелочника. Как знать, может накажут и Польшу с её требованиями репараций.

Терять Германии совершенно нечего — промышленость останавливается, люди замерзают, Евросоюз разваливается. Кто-то должен за это ответить. Канцлер Олаф Шольц не хочет отвечать один.

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