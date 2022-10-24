Расследование взрывов на "Северном потоке" завершено, сообщает публицист Иван Новосёлов. Несколько недель следователи из Дании, Германии, Швеции и Польши работали над делом.
Первыми о взрывах на газопроводе сообщили шведские сейсмологи, рассказывает Новосёлов в колонке для Телеканала "360". Они также первыми проинформировали и об угрозах для "Северного потока" в 2015 году. Однако тогда расследование ни к чему не привело.
"Сейчас тоже не известно, кто стоит за взрывом, но среди главных подозреваемых называли Россию, США, Украину и Польшу. Россия обвинила в случившемся США и отвергла любую причастность к взрыву собственных трубопроводов стоимостью в десятки миллиардов долларов, хотя технически их собственником была Германия. Поскольку официальные лица ФРГ намекали на то, что им известен настоящий виновник, а шведское правительство не захотело ввязываться в это дело, можно смело заключить, что Россия здесь ни при чём, ведь её бы обвинить они не постеснялись", — заявил публицист.
Новосёлов считает, что США создали эту ситуацию и могут игнорировать любой ущерб.
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