Американский сенатор обвинил США в подрыве "Северного потока – 2"

Американский сенатор Ричард Блэк заявил, что российский трубопровод "Северный поток — 2" подорвали Соединённые Штаты Америки.

"Моя догадка — это сделали США", — подчеркнул он.

По его словам, только у нескольких стран НАТО есть технологии для совершения подводного взрыва. Блэк допустил, что это могли сделать украинские спецслужбы при помощи других стран.

Сенатор отметил, что у США есть средства, возможности и мотив для такой диверсии. Он напомнил, что американский лидер Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить российский газопровод, если "Россия вторгнется на Украину".

Если США действительно уничтожили проект, в который Германия вложила много денег, то это показывает, как Вашингтон относится к своим союзникам, сказал Блэк.

"Я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна", — добавил сенатор.