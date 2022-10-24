Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберёзкин назвал ЧП на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" диверсией.
По его мнению, их подрыв можно было осуществить лишь с помощью специального подводного оборудования, например, мини-подлодок.
Он добавил, что для организации этой аварии потребовалось большое количество взрывчатого вещества. Эксперт подчеркнул: к диверсии причастны либо США, либо Великобритания.
"Нападение на "Северные потоки" — это безусловное нападение на Россию", — сказал Подберёзкин в интервью argumenti.ru.
Однако российское руководство об этом официально не объявляло, пояснил специалист. Он считает, что Москва должна принять ответные меры после катастрофы на "Северных потоках". Как отметил эксперт, у России есть масса возможностей для нарушения атлантических коммуникацией между ЕС и США.
Ранее в полиции Дании заявили, что повреждения на газопроводах были вызваны мощными взрывами.
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