Песков: Британия имеет отношение к теракту на "Северных потоках"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал непозволительным молчание лидеров стран ЕС по поводу теракта на "Северных потоках".

"Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски — террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков акцентировал внимание на том, что эта инфраструктура была не российская, а международная. Он обвинил страны Евросоюза в "непозволительном молчании".

"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно", — отметил Песков.