Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал непозволительным молчание лидеров стран ЕС по поводу теракта на "Северных потоках".
"Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски — террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков акцентировал внимание на том, что эта инфраструктура была не российская, а международная. Он обвинил страны Евросоюза в "непозволительном молчании".
"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно", — отметил Песков.
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