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Автор Антон Куликов

Европа принесёт Азию в жертву в борьбе с энергокризисом

Экономика » Сырье » Газ

Страны Евросоюза преодолеют энергетический кризис в преддверии нового отопительного сезона, только пожертвовав партнёрами в Азии и отобрав у них поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Европа принесёт Азию в жертву в борьбе с энергокризисом

Из-за резкого сокращения импорта энергоносителей из России и невозможности договориться об увеличении поставок газа после ЧП с тремя нитками "Северного потока" и "Северного потока-2" глобальные рынки увидят ожесточённую борьбу за танкеры с СПГ, полагают аналитики агентства Bloomberg.

События последних недель уже привели к резкому скачку цен на энергоносители и подорожанию их транспортировки, цитирует материал американского агентства "Прайм".

В стремлении обеспечить бесперебойные разгрузки танкеров с СПГ Европа всколыхнула неопределённость в энергетической сфере Азии. Это означает, что выживание европейских потребителей будет во многом зависеть от уровня спроса на газ, снизить который будет возможно только в случае падения спроса на него из-за высоких цен.

Кроме того, коллективному Западу придётся сразиться с Востоком за поставки СПГ. И противостояние зимой станет только острее.

Сейчас на рынке сжиженного природного газа сложилась ситуация, когда сырьё получает тот, кто предложил большую цену за него. Это оставляет "за бортом" такие бедные страны, как Пакистан. Несмотря на то, что эти страны не в состоянии закрыть заявки по поставкам энергоресурсов, они не меньше других покупателей нуждаются в энергоносителях.

Стоит заметить, что в некоторых государствах Азии уже неоднократно поднимали вопрос о том, что проблемы с поставками СПГ ощущаются всё сильнее. В том числе, и из-за роста цен. Богатые государства Евросоюза в состоянии платить существенно больше. И поставщики, разумеется, направляют танкеры туда, где можно получить весьма ощутимую прибыль.

О проблемах с поставками заявляли в Пакистане, Бангладеш и даже в Индии. И во всех этих странах подчёркивали, что не в состоянии платить по тем ценам, по которым в состоянии платить европейцы.

Проблемы эти возникли не сегодня, о них говорят уже несколько месяцев. Пока ситуация ещё не достигла критической точки. Проблема, однако, в том, что эта "критическая точка" может быть пройдена очень быстро и в любой момент. И вот что будет тогда?

Но собственно, а что же Евросоюз? А ничего. На уровне риторики в ЕС могут признавать проблему, хотя и сейчас официальные лица на этом внимание предпочитают не заострять.

На практике же в Евросоюзе будут делать всё, чтобы обеспечить энергоснабжение стран сообщества. И интересы других государств будут приниматься в расчёт в минимальной степени. Если вообще будут.

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Европу опять поставили на колени? Без газа, выбора и альтернативы
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы газ азия евросоюз
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