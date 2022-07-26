В Германии ждут "ультиматум Путина" по поставкам газа

Похоже, заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о возможности народных восстаний в стране из-за проблем с энергоресурсами оказалось весьма подходящим для описания вероятного развития событий.

Тему подхватила и германская пресса.

Вот, например, издание Der Tagesspiegel сообщает об ухудшающейся экономической ситуации в Германии. Согласно отчёту исследовательского института IFO, индекс делового климата Германии снизился до 88,6 пункта в июле. Этот спад связывают с нехваткой российского газа. И это может отразиться на настроениях граждан.

"Сегодня вопрос не в том, наступит ли рецессия, а в том, насколько она будет сильной. Отсюда возникает ещё один вопрос: какие последствия будет иметь рецессия в политическом плане?" — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Согласно данным социологических опросов, в настоящее время около 70 процентов жителей ФРГ выступают в поддержку Украины. И они согласны — пока что — терпеть высокие цены на бензин (рост цен на который, во многом, спровоцирован внешней политикой нынешнего германского правительства).

Но в ближайшее время начнут дорожать и другие жизненно необходимые вещи. Кроме того, начнётся рост безработицы. И в такой ситуации правительству будет сложно внушить гражданам необходимость терпеть лишения ради амбиций Киева, говорится в статье германского издания.

"Абстрактное предупреждение "мы все станем беднее”, сделанное министром экономики Робертом Хабеком в начале кризиса на Украине, в ближайшие месяцы станет реальным", — говорится в статье.

При этом отмечается, что Россия за всё то время, что против неё вводят санкции, не ставила Германии никаких условий по увеличению поставок газа. Но российское руководство, считает Der Tagesspiegel, может пойти на такой шаг и поставить ультиматум. И в таком случае Германию может захлестнуть волна народных восстаний, говорится в статье.

"Путин пока не потребовал никаких уступок по поставкам газа, ради которых Правительству Германии пришлось бы выйти из своей тени. Но зимой это может принять такую форму: вы снимаете санкции, или газа вообще не будет. Министр иностранных дел Анналена Бербок недавно предупреждала о народных восстаниях, если у Германии не будет газа", — говорится в статье.

Отметим, вышеупомянутая Бербок отмечала, что специально утрировала, когда говорила о риске восстаний.

"Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго. Я дала понять, что турбина — это лишь часть общей дискуссии", — заявила Бербок.

Газовая турбина, о которой идёт речь, стала камнем преткновения, из-за которого "Газпром" был вынужден сократить поставки в Германию. Турбину, всё же, вернули из Канады, где она находилась на техобслуживании. Но проблема на этом не исчерпана.

Накануне в российской компании объявили о ещё одном сокращении поставок по газопроводу "Северный поток". Подошёл срок обслуживания следующих турбин. А пока, в Россию не доставлена та, "канадская", из-за отсутствия документов, подтверждающих ремонт.

И пока нет ясности, как быть с техобслуживанием других турбин, — ведь их тоже надо отправлять в Канаду. По крайней мере, производитель этих турбин — компания Siemens — уверяет, что делать это можно только на заводе в Монреале.

Так что, надо бы не об "ультиматуме Путина" рассуждать, а о деятельности западных чиновников и политиков. Из-за которой теперь и приходится рассуждать о "народных восстаниях" из-за нехватки энергоресурсов.

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