Бербок пришлось объяснять, зачем она рассказала про восстания в Германии

Глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что без возобновления работы "Северного потока" Германия останется без газа и будет "занята народными восстаниями". Позднее ей пришлось пояснять, что она имела в виду.

Накануне Бербок в интервью редакционной группе RND рассказывала о том, как проходили переговоры с Канадой по поводу возвращения турбины для "Северного потока". Она сообщила об аргументе Берлина — дескать, без этой турбины ФРГ не сможет поддерживать Украину, потому что останется без газа и будет "занята народными восстаниями".

Судя по всему, канадские власти сочли аргумент убедительным. Ну а как ещё объяснить тот факт, что турбину Канада вернула?

Но в четверг, 21 июля, Бербок пришлось объяснять, что же она подразумевала, когда говорила о "народных восстаниях". По её словам, она специально утрировала.

"Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго. Я дала понять, что турбина — это лишь часть общей дискуссии", — заявила Бербок.

Она также напомнила, что Германия не может позволить себе резкий отказ от российского газа. А потому весной выступила против того, чтобы вводить санкции в отношении газового сектора РФ.

Надо сказать, что 21 июля был закончен плановый ремонт трубопровода "Северный поток", который продолжался десять дней. Вопреки спекуляциям европейских политиков и прессы насчёт того, что поставки могут не возобновиться, этого не произошло.

Впрочем трубопровод по-прежнему задействован не на полную мощность. До начала техобслуживания 11 июля "Северный поток" был задействован на 40 процентов (67 млн куб. метров в сутки) своей максимальной мощности.

Надо отметить, что турбина, из-за отсутствия которой Анналена Бербок предрекала Германии народные восстания, пока "Газпрому" не передана. Как не передана и сопутствующая документация, что ставит под вопрос гарантии нормального функционирования турбины.

И надо заметить, в России уже предупредили о том, что вопрос не исчерпан. В работе "Северного потока" задействованы несколько турбин, без нормального обслуживания которых возникают вопросы относительно возможности работы трубопровода на полную мощность.