Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Польская журналистка: США уже “утопили” украинцев в крови, Польша следующая
Минприроды: медведица с Диксона попала в ловушку из-за любви к человеческой еде
Профессор Кузнецов: удары по Запорожской АЭС могут вызвать рукотворные бедствия
Акопов: если нападут на Крымский мост — ударим по британской базе в Польше
Политолог Петровский: Зеленский ведет себя, как Гитлер перед своим концом
Sky News Arabia: США планируют развернуть РСЗО HIMARS в Польше
Суздальцев об отставке Драги: европейские правительства начинают сыпаться
Полковник Макгрегор: политика НАТО вынудила Путина начать СВО на Украине
Бывшего режиссёра "Ералаша" приговорили к 14 годам тюрьмы за педофилию

Бербок пришлось объяснять, зачем она рассказала про восстания в Германии

Мир

Глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что без возобновления работы "Северного потока" Германия останется без газа и будет "занята народными восстаниями". Позднее ей пришлось пояснять, что она имела в виду.

Бербок пришлось объяснять, зачем она рассказала про восстания в Германии

Накануне Бербок в интервью редакционной группе RND рассказывала о том, как проходили переговоры с Канадой по поводу возвращения турбины для "Северного потока". Она сообщила об аргументе Берлина — дескать, без этой турбины ФРГ не сможет поддерживать Украину, потому что останется без газа и будет "занята народными восстаниями".

Судя по всему, канадские власти сочли аргумент убедительным. Ну а как ещё объяснить тот факт, что турбину Канада вернула?

Но в четверг, 21 июля, Бербок пришлось объяснять, что же она подразумевала, когда говорила о "народных восстаниях". По её словам, она специально утрировала.

"Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго. Я дала понять, что турбина — это лишь часть общей дискуссии", — заявила Бербок.

Она также напомнила, что Германия не может позволить себе резкий отказ от российского газа. А потому весной выступила против того, чтобы вводить санкции в отношении газового сектора РФ.

Надо сказать, что 21 июля был закончен плановый ремонт трубопровода "Северный поток", который продолжался десять дней. Вопреки спекуляциям европейских политиков и прессы насчёт того, что поставки могут не возобновиться, этого не произошло.

Впрочем трубопровод по-прежнему задействован не на полную мощность. До начала техобслуживания 11 июля "Северный поток" был задействован на 40 процентов (67 млн куб. метров в сутки) своей максимальной мощности.

Надо отметить, что турбина, из-за отсутствия которой Анналена Бербок предрекала Германии народные восстания, пока "Газпрому" не передана. Как не передана и сопутствующая документация, что ставит под вопрос гарантии нормального функционирования турбины.

И надо заметить, в России уже предупредили о том, что вопрос не исчерпан. В работе "Северного потока" задействованы несколько турбин, без нормального обслуживания которых возникают вопросы относительно возможности работы трубопровода на полную мощность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.

Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"
Силовые структуры
После удара по складу боеприпасов СБУ в Николаеве начала искать диверсантов
Любовь Степушова Бразилия и Аргентина заблокировали выступление Зеленского на саммите МЕРКОСУР Любовь Степушова Александр Артамонов Сверхсовременный "Ступор": Россия готовит достойный ответ украинским дронам Александр Артамонов Людмила Черткова Учёные-палеонтологи затроллили Зеленского: вымершее беспозвоночное Людмила Черткова
Силовые структуры
Минобороны: ВКС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Силовые структуры
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Последние материалы
Политолог Петровский: Зеленский ведет себя, как Гитлер перед своим концом
Sky News Arabia: США планируют развернуть РСЗО HIMARS в Польше
Суздальцев об отставке Драги: европейские правительства начинают сыпаться
Полковник Макгрегор: политика НАТО вынудила Путина начать СВО на Украине
Бывшего режиссёра "Ералаша" приговорили к 14 годам тюрьмы за педофилию
Вице-спикер ЗакСа Шишкина обратилась к вице-губернатору Потехиной в связи с угрозой закрытия математической школы
Бербок пришлось объяснять, зачем она рассказала про восстания в Германии
Депутат Тумусов поддержал идею Миронова приостановить членство России в ВОЗ
Кравцов сыронизировал о листовках с наградой за его голову: немного назначили
Поликарпов: "В СВО у РФ есть козырь, который пока не хотелось бы использовать"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников