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Автор Ирина Гусакова

Алексей Гончаренко: "Название бренда должно отражать сущность бизнеса и вашу уникальность"

Экономика

Если раньше в 80-90% случаев компании просили дизайнеров придумать названия англоязычные или похожие на зарубежные, то сейчас тренд изменился. Ставка отныне делается на названия, понятные русскому потребителю. О том, что происходит с рынком дизайна и брендирования в условиях санкций, рассказал в интервью Pravda.Ru партнёр и директор представительства международной бренд-консалтинговой группы "Минале Таттерсфилд" в России Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко: "Название бренда должно отражать сущность бизнеса и вашу уникальность"

— Что происходит с рынком дизайна и брендирования в санкционных условиях?

— В первую очередь клиенты стали системно относиться к разработке названий у компаний. Даже стали чаще заказывать услугу нейминга (разработка названий). Возможно, рынок просто взрослеет. Если раньше в 80-90% случаев в зависимости от категории заказывали названия англоязычные или похожие на зарубежные, то сейчас тренд изменился. Сейчас заказывают разработку или универсальную, или понятную именно русскому потребителю.

В индустрии нейминга общий список накопленных названий в самых разных категориях достаточно большой, сейчас компании-заказчики формулируют более чёткие запросы и просят более нестандартных решений. Например, названия, связанные с шаблонными вещами, многократно повторяющиеся, уже совершенно не проходят: спутник, центр, союз и другие. Любого рода пророссийская история отходит также сейчас. Хотят уже что-то необычное, уникальное, оригинальное.

— Что учитывать в разработке названия с учётом санкций?

— Важно учитывать риски и внимательно их изучать. Например, последнее время наши законодатели любят упражняться на тему исключения англицизмов в названиях, вывесках, написании. Считаю, что это абсолютно пустая и бесперспективная затея, но сейчас она имеет место быть. Это конъюнктура, но она существует. Если вы все же выберете сугубо английское название, то, возможно, в каком-то моменте (допустим, внесут запреты на использование) с ним могут быть проблемы. Это первое, на что я бы обратил внимание.

Информационное поле с различными вариантами названий очень заполнено, в частности, именно по этой причине надо быть оригинальными.

Чтобы выделиться названием в сегодняшних реалиях, нужно быть ярким, заметным, оригинальным, к тому же название бренда должно отражать сущность бизнеса и уникальность именно вашего предложения, тогда, безусловно, бренд ждёт успех.

Не надо стараться сделать такое же, как у всех, есть опасение, что вас не поймут. Если посмотреть на известные бренды (начиная с Coca-Cola и заканчивая "Вкусвиллом") — это уникальные названия. На первый взгляд они ничего не значат, но на самом деле они уникальны и несут определённый смысл, который можно постоянно наполнять бесконечными коммуникациями, рекламой.

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