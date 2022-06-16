Встреча президентов РФ и Туркмении — начало ответа России на газовый шантаж

10 июня Москву с рабочим визитом посетил недавно избранный президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Несмотря на то, что это была его первая "заграничная командировка", особого интереса широкой общественности она не вызвала. Отчасти потому, что у глав бывших советских республик, ныне — стран Азии, есть негласная традиция — первый визит "вежливости" совершать в Россию.

Ничего сенсационного от приезда Бердымухамедова не ожидалось, поэтому в прессе он освещался скупо. Известно только, что туркменский и российский лидеры "подписали ряд документов о взаимопонимании и торгово-экономическом сотрудничестве".

Сотрудничество имеет все шансы стать стратегическим

Есть среди совместных торгово-экономических проектов у России и Туркмении, как минимум, один очень интересный (и перспективный) в свете антироссийских санкций и ситуации на рынке энергоресурсов — газопровод ТАПИ, проходящий по "маршруту", Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия.

Его протяженность 1700 с лишним километров. Из-за нестабильной обстановки в регионе к сроку — 2017 год — его строительство было заморожено. Но Туркмении, у которой в экономике всё непросто, он очень нужен, ведь это четвёртая по запасам газа страна в мире.

И Россия может весьма выгодно помочь — туркменская часть газопровода строилась из наших труб. Сумма контракта, как следует из открытых источников, — $200 млн. Кроме того, думается, Москва сможет помочь "утрясти" организационные вопросы с властями Афганистана. Напомню, хоть организация талибов* пока еще запрещена в России, диалог с ними у Москвы налажен: мы и посольство своё из Кабула не эвакуировали, и у себя делегацию принимали, и гуманитарную помощь (зерно) обещали. И, если "добро" на достройку газопровода по афганской территории дать получится, то и делать это нам, ибо больше некому.

А там, по мнению аналитиков-энергетиков, может быть реанимирована нитка из России (законсервированный сейчас проект "Прикаспийский газопровод"). И тогда вопрос с переориентацией экспорта нашего газа на Азию можно будет считать решённым.

*признан решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации

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