Суперплан: ЕС будет покупать нефть в России, чтобы не дать ей заработать

Евросоюз до сей поры не может согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Основным препятствием стал пункт об эмбарго на импорт нефти из России.

И если ранее акцент делался на том, что достичь согласия не удаётся из-за Венгрии, которая выступает против эмбарго, то теперь в ход пошли аргументы, почему этого делать не стоит именно здесь и сейчас.

Причём высказалась на сей счёт сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А ведь именно ЕК и предлагает ввести эмбарго.

Так вот, по мнению Урсулы фон дер Ляйен эмбарго на импорт российской нефти "со временем" будет достигнуто. Но именно что "со временем" — если отказаться от нефти из России сегодня, то Москва сможет продать её дороже на мировом рынке.

Если Евросоюз откажется от российской нефти немедленно, то "он (президент России Владимир Путин) может взять нефть, которую он не продаёт ЕС, на мировой рынок, на котором цены повысятся, и продать её подороже", заявила она в интервью телеканалу MSNBC.

Глава Еврокомиссии считает, что к этому вопросу надо подходить "стратегически". Она отметила, что полное эмбарго будет достигнуто "со временем", но не уточнила, когда именно.

Надо сказать, что эту мысли едва ли можно считать озарением. В конце апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы.

"Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и вопреки здравому смыслу на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут", — сказала Йеллен.

Однако осознание сего факта вовсе не мешало еврочиновникам лоббировать идею эмбарго на импорт нефти. Как одно сочетается с другим, понять довольно сложно.

К слову, своим мнением относительно того, как сократить спрос на российские нефть и газ, поделились в МИД Франции. Там считают, что надо диверсифицировать поставки. Необычно свежая и смелая мысль, надо заметить… Так вот, в том случае, когда эта диверсификация случится, спрос на нефть и газ из России сократится на 60-70 процентов, считают французские дипломаты.

На сколько при этом вырастут расходы европейских потребителей энергоресурсов, они благоразумно предпочитают не уточнять.

Конечно, нельзя говорить о том, что в Брюсселе отказались от идеи эмбарго. Но очевидно и то, что каждый следующий шаг для Евросоюза чреват возрастающими издержками. "Продавать" которые жителям стран ЕС с каждым разом будет всё труднее. Так что ждём новых откровений про то, почему эмбарго обязательно будет, но когда-нибудь потом.