EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Суперплан: ЕС будет покупать нефть в России, чтобы не дать ей заработать

Экономика

Евросоюз до сей поры не может согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Основным препятствием стал пункт об эмбарго на импорт нефти из России.

Суперплан: ЕС будет покупать нефть в России, чтобы не дать ей заработать

И если ранее акцент делался на том, что достичь согласия не удаётся из-за Венгрии, которая выступает против эмбарго, то теперь в ход пошли аргументы, почему этого делать не стоит именно здесь и сейчас.

Причём высказалась на сей счёт сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А ведь именно ЕК и предлагает ввести эмбарго.

Так вот, по мнению Урсулы фон дер Ляйен эмбарго на импорт российской нефти "со временем" будет достигнуто. Но именно что "со временем" — если отказаться от нефти из России сегодня, то Москва сможет продать её дороже на мировом рынке.

Если Евросоюз откажется от российской нефти немедленно, то "он (президент России Владимир Путин) может взять нефть, которую он не продаёт ЕС, на мировой рынок, на котором цены повысятся, и продать её подороже", заявила она в интервью телеканалу MSNBC.

Глава Еврокомиссии считает, что к этому вопросу надо подходить "стратегически". Она отметила, что полное эмбарго будет достигнуто "со временем", но не уточнила, когда именно.

Надо сказать, что эту мысли едва ли можно считать озарением. В конце апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы.

"Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и вопреки здравому смыслу на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут", — сказала Йеллен.

Однако осознание сего факта вовсе не мешало еврочиновникам лоббировать идею эмбарго на импорт нефти. Как одно сочетается с другим, понять довольно сложно.

К слову, своим мнением относительно того, как сократить спрос на российские нефть и газ, поделились в МИД Франции. Там считают, что надо диверсифицировать поставки. Необычно свежая и смелая мысль, надо заметить… Так вот, в том случае, когда эта диверсификация случится, спрос на нефть и газ из России сократится на 60-70 процентов, считают французские дипломаты.

На сколько при этом вырастут расходы европейских потребителей энергоресурсов, они благоразумно предпочитают не уточнять.

Конечно, нельзя говорить о том, что в Брюсселе отказались от идеи эмбарго. Но очевидно и то, что каждый следующий шаг для Евросоюза чреват возрастающими издержками. "Продавать" которые жителям стран ЕС с каждым разом будет всё труднее. Так что ждём новых откровений про то, почему эмбарго обязательно будет, но когда-нибудь потом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы урсула фон дер ляйен
Sberbank
Новости
Pucará Defensa: ВС РФ окружат группировку ВСУ в Лисичанске с запада
Французский генерал Тринкван: "Россия побеждает в битве за Донбасс"
Сивков: у Польши нет никаких шансов в войне против России
Военные эксперты посчитали, что следующие цели России - Одесса и Николаев
Роспотребнадзор не исключил заражения оспой обезьян привитых людей
Сивков: отправка кораблей Британии в Одессу может привести к войне России и НАТО
Кнутов: между поляками и украинцами возникнет конфликт из-за контроля Варшавы
Ветеран объяснил тактику продвижения российской армии на Украине
Попова: в Европу завезли наименее опасный штамм оспы обезьян
Белгородцам звонят из военкомата и просят подписать контракт на службу в армии
Популярное
Мир. Новости мира
Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы

Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.

Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Мир. Новости мира
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
США и Канада. Новости и аналитика
Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение
Любовь Степушова Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Силовые структуры
Группировка "Отважных" штурмует Лиман: сдались более 500 военных ВСУ
Мир. Новости мира
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Силовые структуры
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Последние материалы
Французский генерал Тринкван: "Россия побеждает в битве за Донбасс"
Сивков: у Польши нет никаких шансов в войне против России
Военные эксперты посчитали, что следующие цели России - Одесса и Николаев
Роспотребнадзор не исключил заражения оспой обезьян привитых людей
Сивков: отправка кораблей Британии в Одессу может привести к войне России и НАТО
Суперплан: ЕС будет покупать нефть в России, чтобы не дать ей заработать
Кнутов: между поляками и украинцами возникнет конфликт из-за контроля Варшавы
Ветеран объяснил тактику продвижения российской армии на Украине
Попова: в Европу завезли наименее опасный штамм оспы обезьян
Белгородцам звонят из военкомата и просят подписать контракт на службу в армии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников