США заставляют страны ЕС "не мыться и не есть" для борьбы с Россией

ЕС бросил вызов России, превратившись в единый фронт борьбы по указке Вашингтона. Прямое противостояние с Москвой принесёт Европе только минусы, но никто об этом сегодня даже не задумывается. Гордыня не лучший советчик в таких вопросах.

Как пишет обозреватель Geopolitika. news Зоран Метер, Брюссель взялся реализовывать задачу, которую поставил ему Вашингтон, и принимает один пакет санкций за другим. Уже сегодня понятно, что эта борьба на истощение.

Пока ЕС фактически воюет с Россией, США намерены разбираться с проблемами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и готовиться к главному бою с Китаем за первенство в мире. При этом сами США не ограничивают те поставки из России, которые выгодны конкретно им.

Например, они сняли санкции против России с поставок телекоммуникационного и интернет-оборудования.

Ранее Вашингтон отказался от санкций на поставки удобрений из России. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов, они относятся к категории товаров первой необходимости, разрешённых к обороту, как сельскохозяйственная продукция, лекарства и медицинские изделия.

В обороте США поставки из России составляют 6% от общего импорта калийных удобрений, 20% диаммонийфосфата и 13% карбамида. Вместе с Белоруссией Россия занимает половину рынка, поэтому после введения санкций цены на удобрения взлетели так, что смысла в них не осталось.

ЕС же не хочет покупать российские удобрения, но пока не знает, где взять другие, и санкций не снимает, несмотря на рост цен на продовольствие и протесты собственных фермеров. По сути, у ЕС в этой области крайне мрачные перспективы, но он послушно принял пятый по счёту пакет санкций против России.

То есть игра будет вестись на полное истощение по принципу "чья корова первой сдохнет". Но верность заокеанском "большому брату" для ЕС оказалась важнее интересов собственного населения. Уже введено эмбарго на импорт российского угля с отсрочкой на 120 дней для поиска альтернативных поставщиков.

Примерно то же самое ЕС намерен проделать с российскими газом и нефтью, по разногласия на этот счёт мешают Брюсселю принять единоличное решение.

У Германии и Франции есть хоть какие-то варианты смягчить крайне негативные последствия возможного отказа от российского газа. У Германии есть уголь, а у Франции ― атомная энергия. Но Италия, Болгария, Словакия, Венгрия не имеют ни угля, ни АЭС.

И эти же страны совсем недавно закрывали теплоэлектростанции, работающие на угле и газе. Все пытались тащить свою экономику на дорогих "зелёных" источниках, которыми хотят заменить традиционные.

Выглядит так, как будто Брюссель принимает свои стратегические решения без предварительного анализа, из-за чего вынужден прибегать к срочным "противопожарным" мерам.

Американцы в такие крайности не впадали, но их дела идут не намного лучше. Их экономика также страдает от пандемии, высокой инфляции, роста цен на энергоносители и так далее. Сейчас в США во всём сразу виноват лично Путин, но как долго можно валить с больной головы на здоровую — большой вопрос.

Отдельно американцев раздражает, что Белый дом обещает помощь, но не своим гражданам, а Украине. Снова заговорили о миллиардах долларов материальной помощи Киеву в виде оружия и денег, а также рассматриваются новые санкции против Москвы.

При этом США увеличивают импорт российской нефти в свои хранилища на 43%, до ста тысяч баррелей в день. То есть Вашингтон не стесняется тащить к себе всё, что считает товарами первой необходимости, а ЕС о подобном может только мечтать.

В Германии дизельное топливо подорожало на 30%, а это влечёт за собой повышение расходов на производство, уже сейчас не хватает удобрений и кормов. Появились сообщения о дефиците масла, муки, сахара. Подорожали такси и цены на электричество. СМИ пишут о проблемах в немецкой тяжёлой, химической, целлюлозно-бумажной и автомобильной промышленности.

Разумеется, всё это не может пройти незамеченным. Многие уже задают вопрос — против кого направлены эти санкции? Но политики советуют носить тёплые свитера, чтобы, понизив температуру дома, они помогли сэкономить энергию и пережить переходный период. И поменьше мыться.

При этом аналитики Bloomberg подсчитали, что Россия в этом году заработает на экспорте энергоносителей более 320 млрд долларов. Уже при санкциях и коллективном "фи" Запада.

И прежде чем её экономика (возможно!) пострадает, на дно отправятся некоторые другие страны, которые ещё вчера процветали и считали себя неуязвимыми.

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