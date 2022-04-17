Washington Post Байдену: перестань обвинять в своих ошибках Путина

Республиканская пресса США начала резко критиковать Байдена за его крупные провалы в экономической политике страны. The Washington Post является флагманским изданием республиканцев, и оно уже не сдерживает себя в обвинениях президенту-демократу. Материал Марка Тиссена, появившийся в газете, показывает, насколько серьезны счета, которые выставляются престарелому политику.

На этой неделе президент Байден получил еще больше плохих новостей: инфляция выросла до 8,5%, а его рейтинг одобрения упал до 33%, согласно последнему опросу Университета Куиннипиак, что стало самым низким показателем среди всех крупных социологических опросов за время его президентства.

Обычно во время внешнеполитического кризиса американцы сплачиваются вокруг главнокомандующего. Сейчас происходит обратное. Мало того, что американцы не одобряют его поведение в экономике, только 39 процентов одобряют действия Байдена в российско-украинской войне.

Американцы считают политику Байдена катастрофой, а его попытки убедить их в обратном приводят к отрицательным результатам. Единственное, что люди ненавидят больше, чем несостоявшегося президента, — это недопрезидент, который им лжет. Если он хочет остановить такой ход событий, вот несколько советов Байдену о том, чего не следует говорить американскому народу.

Байден врёт, когда говорит о прибавке к зарплате американцам

Во-первых, перестань рекламировать рост заработной платы в США. Байден хвастается тем, что «рабочие получили прибавку к зарплате» при его администрации и «положительным ростом реальной заработной платы», вызванного его политикой. Но американцы прекрасно знают, что рост заработной платы был полностью сведен на нет рекордной инфляцией, вызванной его же экономической политикой.

В феврале, когда инфляция все еще составляла 7,5 процента, средняя чистая почасовая заработная плата упала на 2,7 процента по сравнению с годом ранее с учетом инфляции — «12-е ежемесячное падение заработной платы с поправкой на инфляцию».

С февраля по март инфляция выросла еще на 1,2 процента — это самый большой месячный скачок за 17 лет, и это означает, что реальная заработная плата упала еще больше. И по мере того, как реальная заработная плата снижается, стоимость бензина и продуктов питания растет гораздо быстрее, чем показатель инфляции в 8,5%.

За неделю до инаугурации Байдена цена галлона (4,55 литра) обычного бензина в Соединенных Штатах составляла 2,65 доллара; сегодня она составляет 4,07 доллара, что на 65 процентов больше, чем когда он занял свой пост.

Цены на мясо, птицу и рыбу выросли на 13,8 процента;

молоко подорожало на 13,3%;

яйца подорожали на 11,2 процента;

свежие фрукты подорожали на 10,1 процента.

Когда американцы не могут позволить себе заправить свои баки и тележки с продуктами, они не хотят слышать, как Байден хвастается поразительным повышением заработной платы, которое он им дал.

В США нет низкой безработицы, там не хватает 11,3 миллиона рабочих рук

Во-вторых, перестаньте кричать о низкой безработице. Байден хвастается, что он руководил «самым быстрым снижением безработицы за всю историю президентского срока».

Сегодня в Соединенных Штатах насчитывается около 11,3 миллиона незаполненных рабочих мест. Одна из причин рекордной инфляции в том, что у нас рекордная нехватка рабочей силы. Цены растут, потому что предложение не поспевает за спросом, потому что предприятия не могут найти рабочих. Когда Байден претендует на низкий уровень безработицы, это заставляет его казаться полностью оторванным от реальной жизни владельцев малого бизнеса и потребителей, которых они изо всех сил пытаются обслужить.

Байден пытается нарастить темп печатания денег

В-третьих, перестаньте просить Конгресс одобрить дополнительные расходы. Байден продолжает пытаться возродить элементы своей неудавшейся программы «Восстановить лучше, чем было».

Но причина, по которой сенатор Джо Манчин III отменил закон, заключалась в его опасениях по поводу инфляции. Учитывая, что инфляция становится еще выше, вероятность того, что он поддержит увеличение государственных расходов, еще меньше.

Американцы понимают, что социальные расходы Байдена в размере 1,9 триллиона долларов, замаскированные под «помощь в связи с COVID-19», помогли создать рекордную инфляцию и нехватку рабочей силы — и что увеличение государственных расходов усугубит ситуацию. Опрос Gallup, проведенный в октябре 2021 года, показал, что 52 процента американцев считают, что правительство пытается сделать слишком много — по сравнению с 41 процентом годом ранее.

Свои ошибки Байден пытается свалить на "повышение цен Путиным в Америке"

Наконец, перестань обвинять президента России Владимира Путина в провалах внутренней политики.

«Я делаю все, что в моих силах… [для] решения проблемы повышения цен Путиным», — сказал Байден во вторник. Американцы не дураки. Да, они знают, что российское вторжение повлияло на цены на заправочных станциях, и опрос ABC/Ipsos показывает, что 71 процент считает Путина ответственным за его участие в этом. Тем не менее, несмотря на эти затраты, 79% поддерживают введение еще более жестких санкций против России. Это цена, которую они готовы заплатить за поддержку украинского народа.

Но это не означает, что американцы покупаются на усилия Байдена переложить вину на Путина. Большинство в 51 процент обвиняют президента в росте цен на газ, а 69 процентов не одобряют его действия по сдерживанию инфляции.

Американцы знают, что до начала войны на Украине при Байдене начался самый быстрый рост цен на газ как минимум за последние 30 лет. Они знают, что еще до того, как началась война на Украине, Байден уже привел к самой сильной инфляции за четыре десятилетия. Обвиняя Путина в инфляции, Байден использует страдания украинского народа для прикрытия своей катастрофической экономической политики.

В разгар растущей инфляции и падения реальной заработной платы послание Байдена американскому народу звучит так: не верьте своим лживым глазам. Все лучше, чем вы думаете. И, да, кстати, это не моя вина, во всем виноват Путин. Как подтверждают резко падающие результаты опросов Байдена, это не лучшая политика для президента США.