Эмбарго и "зелёный" переход: Европа оказалась в ловушке

На фоне санкционной войны против России, затронувшей в том числе поставки в Европу энергоносителей, тема "зелёного" перехода в речах евробюрократов ушла куда-то на задний план. Перестройка всей экономики на базе возобновляемых источников энергии — дело дорогое, если не сказать малореалистичное. К тому же, чего беспокоиться об углеродной нейтральности, если Европа решила отказаться от ископаемого топлива из России, а замена ему вряд ли сыщется? Как говорится, снявши голову по волосам не плачут.

Европейские политики проявили свою беспринципность и приверженность двойным стандартам даже в санкционных вопросах. Оказывается, воровать у России золотовалютные резервы, накладывать запрет на расчёты в евро и отнимать имущество российских компаний можно, а платить за наш природный газ в рублях нельзя — контракты, видите ли, не позволяют. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек от имени стран "Большой семёрки" заявил об "однозначном" ответе на требование России — платить только в евро и долларах.

Зря Хабек и его коллеги так хорохорятся, заявляя о готовности ко всем сценариям развития ситуации и о намерении как можно скорее отказаться от поставок нефти, угля и газа из России.

Идеологически они к такому повороту были готовы давно, но технологически и экономически — вряд ли. Евросоюз закупает у России примерно 41% газа и 27% нефти, одномоментный отказ от которых нанесёт нокаутирующий удар по его экономике. Заводы Восточной и Центральной Европы технологически настроены для работы с российской нефтью, их модернизация потребует времени и денег. То же самое относится к строительству регазификационных терминалов для СПГ, который европейцы мечтают получить из США, Катара и Австралии.

Мрачную, но зато правдивую картину жизни без российского сырья обрисовал немецкий экономист Георг Захманн. Если сложить вместе поставки природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из Америки и Катара, можно заменить лишь половину объёмов из России. Экономить можно, например, на отоплении: европейцев призывают надевать дома свитера, греться как угодно, но только не газом. Так, замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал сограждан понизить температуру в домах, чтобы навредить России.

Самопожертвование бюргеров всё же ситуацию не спасёт, так как дефицит энергии негативно скажется и на бизнесе.

Голубое топливо требуется в металлургии, химической промышленности, при производстве минеральных удобрений, его недостаток принудит европейские компании к переезду в другие регионы. Директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Маркус Джергер заявил недавно, что цены на энергоносители превратились в экзистенциальный вопрос для предпринимателей. Из-за высоких цен на них Ассоциация опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест.

Беспрецедентный рост цен на разные виды топлива (бензин, дизель, газ) уже породил в странах Запада протестное движение дальнобойщиков, фермеров и представителей других профессий, которое при продолжении объявленной нам "тотальной экономической войны" будет лишь расширяться и ожесточаться. Видимо, политиканы на Западе еще не осознали, что санкционная политика, доведённая до крайности, способна привести к коллапсу в промышленности, что будет угрожать самому существованию Евросоюза.

Экоактивисты против Байдена

Несмотря на то, что Россия никогда не давала поводов упрекнуть её в недобросовестном выполнении своих обязательств по поставкам энергоносителей, Евросоюз чисто по политическим мотивам стремится их остановить. Международное энергетическое агентство рекомендовало Брюсселю заменить российский газ на топливо из альтернативных источников, увеличить выработку электроэнергии за счет био- и атомной энергетики. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила план по отказу от российских энергоресурсов, который предусматривает, в частности, снижение спроса ЕС на импортируемый из России газ на две трети уже к концу этого года.

Амбициозные планы по переходу Евросоюза к "зелёной" энергетике в 2030 году и раньше казались утопичными, а сегодня в них мало кто верит. Отказ от природного газа из России будет означать использование в качестве замены растущих объёмов нефти, угля и сланцевого газа из США, которые наносят гораздо больший ущерб экологии. Экоактивисты не в восторге от обещаний американского президента Джо Байдена увеличивать поставки СПГ в Европу.

По мнению старшего директора по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан, расширение мощностей по экспорту СПГ зафиксирует десятилетия зависимости от "рискованного летучего ископаемого топлива" и приведёт к катастрофе для климата и "уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива". Тревогу бьёт даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обвинивший западные страны в повышении потребления угля во имя сокращения своей зависимости от российского сырья. Если так будет продолжаться, выбросы углерода к концу десятилетия вырастут на 14%, и тогда о достижении целей Парижского соглашения о климате можно и не мечтать.

Курс на углеродную нейтральность не отменяется

В стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов заложена цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Ухудшение отношений с Западом, несомненно, потребует внесения каких-то поправок, но само по себе оно не может скомпрометировать курс на реализацию национальных проектов России в области климата.

Планы по ESG-трансформации, учитывающей ответственное отношение к окружающей среде, высокую социальную ответственность и высокое качество корпоративного управления, и по введению углеродного налога в России сохраняют свою важность и актуальность. В Минпромторге воспринимают обещанный Евросоюзом трансграничный углеродный налог как дополнительный довод в пользу декарбонизации экономики и повышения конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. Ведомство готовит законопроект, который утвердит единые нормы нефинансовой отчетности компаний, включающей экологическую тему.

У российских энергетиков сохраняется скепсис по поводу полной замены углеводородов исключительно "зелёными" источниками энергии, что не мешает работать над развитием новых технологий.

В частности, крупнейшие компании страны "Газпром" и "Росатом" активно инвестируют в водородные технологии. В условиях возникшей конфронтации потеря такого важного партнёра, как Германия, будет означать сокращение инвестирования и трудности с технологиями, но это не может остановить в целом развитие водородной энергетики в России.

Как отмечает первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров, сложившаяся на рынках волатильность только усилит актуальность водородных технологий в энергетике. Ведь за их счёт Россия сможет ежегодно увеличивать ВВП на 0,5%. Благо, в условиях энергокризиса, в которые загоняют себя страны Запада, ситуация с энергоресурсами у нас в стране стабильная. И есть все основания надеяться, что наш ТЭК благодаря передовым технологическим решениям будет оставаться одной из главных опор национальной экономики.

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