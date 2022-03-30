Косачёв: Холодная война, которую ведёт Запад, продолжается и в наши дни

Холодная война, которую ведёт Запад, продолжается и в наши дни. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

В своём Telegram-канале он отметил, что РФ вынуждена развиваться во враждебной обстановке, созданной западными странами. При этом политик подчеркнул: "украинский сюжет" не является причиной ухудшения отношений. По мнению Косачёва, он просто дал ещё один повод Западу, чтобы начать "бой без правил".

"Холодная война не прекращалась ни на секунду, она ведётся Западом против Востока и Севером против Юга", — написал вице-спикер Совфеда.

Политик добавил, что исход Холодной войны во многом определяется здесь и сейчас. Он также призвал в дальнейшем с осторожностью размещать российские активы в недружественных государствах.

Ранее власти Китая назвали НАТО "осколком Холодной войны", напомнив, что этот военный блок бомбил Югославию в 1999 году.