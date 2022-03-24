Россия — слабое звено. Кто виноват и что делать?

Кризис сложившейся системы международных отношений, к дипломатическому разрешению которого Запад оказался не готов, вылился в горячий конфликт на территории Украины. Рождение нового мирового порядка происходит в муках. Будет ли он более справедливым и сбалансированным, зависит от действий России не только во внешней политике, но и во внутренней.

По мнению аналитиков Международного валютного фонда, происходящее на Украине может повлиять на цепочки поставок, привести к изменениям торговли в энергетической сфере, разрушить платёжные сети и заставить страны задуматься над своими валютными резервами. Ведь мало кому захочется оказаться на месте России, чьи золотовалютные резервы заблокированы, а банки отключены от платёжной системы SWIFT по воле западных политиков и в нарушение всяких норм и правил.

Журналист издания The Spectator Джош Хаммер призывает американских политиков проявить творческий подход и нестандартное государственное мышление, поскольку однополярная эра во всех смыслах подошла к концу. С одной стороны, происходит подъём Китая и возвращение соперничества великих держав, а с другой — нисходит мощь Соединённых Штатов, учитывая бюджетный дефицит, уставшее от войн население и другие внутренние трудности.

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин теперь вместе открыто говорят о новом мировом порядке, сокрушается Хаммер. А виной тому "рудиментарная ультра-ястребиная агрессивность" истеблишмента по отношению к России. По мнению автора, Америка сейчас совершенно не готова к тому, чтобы "перенапрягаться" на мировой арене, поэтому лучше признать конец однополярной эпохи и прекратить необоснованное отчуждение России.

Судя по всему, власти США совершенно не намерены прислушиваться к редким трезвым голосам, призывающим выстраивать отношения согласно канонам Realpolitik. Они лишь наращивают свои усилия в деструктивном ключе, будь то попытки оказать давление на Китай, заигрывать с Ираном и Венесуэлой или поддержка киевского режима отправкой туда оружия и наёмников.

Украина — лишь частный случай распада американского мира, который происходит везде — от Мексики и Бразилии до Саудовской Аравии и Пекина, считает российский китаевед Николай Вавилов. Китай активно осваивает Ближний Восток, вытесняя оттуда США. Саудовская Аравия стала с пренебрежением относиться к США, начала вместе с Пекином разрабатывать свою ракетную программу и пригласила Си Цзиньпина посетить страну. Всё это является фактами, которые свидетельствуют о распаде глобальных связей в рамках американской валютной и политической систем.

На фоне конфликта на Украине просматривается создание новой системы силовых центров влияния с сильно лимитированным участием США в тех или иных процессах. Но сами Штаты не осознали до конца происходящее, что только сильнее загоняет их в ловушку и понижает будущий их статус региональной державы, полагает Вавилов. Китаю и России выгодно создание эффективного прагматического союза "Большой двойки" на фоне беспрецедентного давления Запада и отказа от поиска компромисса.

Грабёж в традициях англосаксов

Россия и Китай не одиноки в своём стремлении совместно противостоять гегемонии США. Недавно власти Индии заявили о готовности использовать китайский юань как базовую валюту для торговли с Россией, что говорит о возникновении своего рода триумвирата, способного бросить вызов доллару и другим западным валютам. Холодным душем для США стали сообщения о том, что Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем о продаже нефти в юанях, а не долларах.

Саудовцы всё больше недовольны тем, как Соединённые Штаты исполняют перед королевством свои обязательства по безопасности. Между тем Пекин достигает результатов в своих усилиях сделать юань валютой расчётов на международных нефтяных рынках и укрепить отношения с ведущими поставщиками энергоносителей. Эр-Рияд поставляет второй по мощи экономике мира в среднем 1,76 млн баррелей нефти в день. Переход саудовцев к юаню может создать заразительный прецедент, которому последуют другие крупные поставщики нефти. Всё больше экспертов высказывают мнение, что доминирование доллара подходит к концу одновременно со становлением зоны влияния Китая и его валюты.

Нелегитимные санкции против нашей финансовой системы, по мнению экономиста, академика РАН Сергея Глазьева, являются проявлением типичного для англосаксов пиратства и грабежа. Элиты США пытаются удержать гегемонию за счёт стравливания между собой потенциальных конкурентов. В совокупности Китай, Индия и страны АСЕАН производят больше, чем Европа и США вместе взятые. Не желая признавать своё поражение, американская финансовая элита разжигает войну ради сдерживания Китая, но удар приходится по нам, так как мы их в понимании слабое звено.

По мнению Глазьева, уже запущен процесс мировой трансформации: на смену имперскому мирохозяйственному укладу приходит интегральный. Новый уклад сформировался в Китае и Индии, он бурно растёт на основе стратегического планирования, в котором государство играет роль интегратора всех социальных групп и предприятий. Оно берёт от социализма идеологию роста общественного благосостояния, но при этом пользуется рыночными механизмами конкуренции, контролирует денежное обращение, обеспечивает дешёвое кредитование под цели наращивания производства.

В Центробанке — без изменений

В условиях объявленной нам экономической войны и формирования в странах Азии принципиально нового, интегрального уклада, о котором говорит академик Глазьев, традиционная политика нашего Центробанка, направленная на сжимание денежной массы во имя таргетирования инфляции, выглядит уже анахронизмом.

Как отмечает председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, причина инфляции у нас в монополизации экономики и росте издержек, а не в разбалансировке спроса и предложения. Когда ЦБ поднимает ключевую ставку с 9,5% до 20%, возрастают издержки на обслуживание кредитов, из-за чего цены будут и дальше расти. Для того, чтобы создать условия для их снижения, нужно поменять налоговое законодательство, отменить налоговый манёвр в нефтяной отрасли и металлургии и перенести тяжесть налоговой нагрузки с внутреннего потребления на экспорт.

Пару-тройку советов на тему эффективного ответа на санкции дал России и американский экономист Пол Крейг Робертс. По его мнению, нашим политикам и руководству Центробанка промыли мозги американские неолиберальные экономисты. Ставя себя в зависимость от иностранной валюты, они продают врагам России её стратегические активы и тем самым им подыгрывают. Санкции и блокировка депозитов российских банков по идее должны стать стимулом для того, чтобы Россия вернула себе владение собственными ресурсами, национализировав все иностранные инвестиции.

Поднимая ключевую ставку, Банк России — осознанно или нет — служит успеху западных санкций, считает Робертс. России следовало бы выставлять счёт за её энергоресурсы и минералы в рублях, поддерживая таким образом собственную валюту, а также ввести контроль над обменом в целях борьбы со спекуляциями. Борьба с "пятой колонной" должна включать пристальное внимание к тем, кто стремится стать частью Запада и хочет пожертвовать российским суверенитетом ради глобализма.

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