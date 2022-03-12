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Автор Антон Куликов

"Нервы у нас крепче": Россия готова жёстко противостоять ЕС в энергосфере

Экономика

Азербайджан имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.

"Нервы у нас крепче": Россия готова жёстко противостоять ЕС в энергосфере

"Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу", — цитирует азербайджанского министра агентство "Прайм".

"В случае необходимости мы готовы увеличить поставки для соседних стран, как это сделали для Турции. Чтобы увеличить поставки в Европу, необходимо планирование", — добавил Шахбазов.

Напомним, страны Евросоюза сейчас заняты разработкой планов по снижению зависимости от поставок российских энергоресурсов. На прошедшем саммите во Франции лидеров стран ЕС обозначена цель практически полностью прекратить импорт из России к 2027 году.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, комментируя тему поставок энергоносителей, подчеркнул, что "Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня" и "мы дорожим этим реноме".

По его словам, Россия готова к жёсткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. "Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче", — сказал Николай Кобринец "Интерфаксу".

По его словам, по данным Еврокомиссии на Россию приходится около 45% импортируемого ЕС газа, 25% нефти и 45% угля, "так что не понимать свою уязвимость в Брюсселе не могут".

Судя по заявлениям представителей ЕС, Европа намерена стать независимой от энергоносителей из России "любой ценой", и эту цену "придется платить не верхушке евробюрократии, а простым европейским налогоплательщикам", сказал Кобринец.

Возвращаясь к Азербайджану, напомним, что в начале этого года в Баку сообщали о планах по экспорту газа.

"В этом году будет экспортировано примерно 19 млрд кубометров газа. Из них более 8 млрд кубометров будет экспортировано в Турцию и свыше 7 млрд — в Италию. Оставшийся газ будет распределен между Грузией, Болгарией и Грецией. Это большая цифра, но в то же время внутренний спрос растет и будет расти. Мы удовлетворяем внутренние потребности", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, в целом в Азербайджане в 2022 году планируется добыть 45 млрд кубометров газа. Вполне вероятно, что эти планы могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

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Темы евросоюз ильхам алиев
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