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Автор Антон Куликов

"Надёжные, отличные": почему Евросоюз расхваливает Азербайджан

Экономика

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон побывала в Баку, где провела переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Судя по всему, визит её воодушевил.

"Надёжные, отличные": почему Евросоюз расхваливает Азербайджан

Последнее время Евросоюз и США постоянно говорят о поиске альтернативных источников по поставкам газа в Европу. Делается это на тот случай, если Россия сократит или вовсе прервёт поставки энергоносителей. С чего бы нашей стране это делать? Здесь, опять-таки, всплывает тема пресловутого "вторжения на Украину", за которое Запад грозит нашей стране небывалыми санкциями. И одновременно опасается ответных мер России.

Собственно, вариантов увеличения поставок газа на данный момент не так уж и много. Европейские месторождения в Нидерландах и Норвегии на пределе. Из США и Катара доставляется сжиженный природный газ (СПГ). Есть ещё вариант доставлять СПГ из Австралии, но это очень далеко. И ещё Азербайджан, откуда газ поставляется по трубопроводу через Турцию.

Вот Баку в Евросоюзе сейчас и обхаживают. По итогам переговоров Кадри Симсон написала в Twitter: "Двусторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Активизация диалога по увеличению поставок газа и сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии и перехода к чистой энергии".

По её словам, переговоры в Баку стали "хорошей возможностью обсудить партнерство сторон и пути продвижения в сфере энергетики".

"Я также хочу поблагодарить Азербайджан за их усилия по увеличению поставок газа в ЕС через Южный газовый коридор. Азербайджан сделал шаг вперед, подтвердив свою надёжность и отличное партнёрство", — цитирует Симсон ТАСС.

Стоит добавить, что она совершает два визита подряд — в Азербайджан и США — для обсуждения дополнительных поставок газа в Евросоюз.

В принципе, вовсе не факт, что стоит сводить всё только к ситуации вокруг Украины. И даже к текущей ситуации на рынке Европы. Дело в том, что европейцам надо думать об источниках пополнения газовых хранилищ на следующий сезон. В этом году обошлось без сильных морозов, запасов газа хватило, хоть они и были на более низком уровне, нежели в последние годы. Но полагаться на погоду занятие не самое дальновидное.

Ранее неоднократно отмечалось, что поставщики газа не могут значительно увеличить поставки по щелчку пальцев. Свободных мощностей для этого нет. Но это при должном упорстве и гарантиях, такие поставки вполне можно нарастить со временем.

Сможет ли Евросоюз компенсировать тем самым импорт природного газа из России? Это очень сложная задача, которую явно не решить в одночасье. Но, повторимся, сложная — не значит невыполнимая. Хоть сейчас этот вопрос, если так можно выразиться, сильно идеологизирован.

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Темы евросоюз азербайджан ильхам алиев
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