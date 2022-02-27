Больше рисков нет: "Сбер", МТС, "Магнит" и другие компании ждут в Крыму

США, Евросоюз, Канада, Швейцария и Япония объявили о введении очередного пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине.

Помимо возможных последствий для российской экономики, в обществе давно назрел вопрос о будущем российских компаний в Крыму.

На текущий момент общеизвестно, что российские банки и другие крупные компании не ведут бизнес в Крыму, опасаясь санкционного давления Запада.

На вопрос, не повлекут ли очередные антироссийские санкции конец автономии крымского бизнеса, отвечают ведущие эксперты в области экономики.

Должны ли теперь крупнейшие банки, ритейлеры, сотовые операторы, агрегаторы такси и доставки и другие компании "зайти" в Крым? Например, МТС, "Билайн", "Мегафон", "Сбер", "Перекрёсток"?

"Насколько мне известно, в отношении Сбербанка применены блокирующие санкции — никаких лазеек ему не оставили. Исходя из этого, у Сбербанка особых рисков начать свою работу в Крыму нет" — заявил Pravda.Ru профессор кафедры международных финансов МГИМО, председатель Русского экономического сообщества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов. "Другое дело, что за эти восемь лет в Крыму обосновались другие банки. И я не думаю, что они будут счастливы уступить свое место Сбербанку. Безусловно, там могут появиться какие-то отделения Сбербанка. Но в целом для "Сбера" эта территория уже не является перспективной — осваивать её следовало восемь лет назад" — считает профессор.

Насчёт остальных компаний сказать сложно. Если в их отношении применены блокирующие санкции — полные, не оставляющие никаких шансов и лазеек — почему бы им не "войти" в Крым? Здесь каждый случай необходимо рассматривать индивидуально", — заключил Катасонов.

"Когда речь идет о частных коммерческих предприятиях, слово "должны" не употребляется. Они никому не подчиняются, кроме своих собственных соображений — будет ли бизнес в данном месте и в этой отрасли прибыльным и безопасным", добавляет финансовый аналитик Михаил Беляев.

"В данном случае уместно говорить о том, что раньше представителей бизнеса от "вхождения в Крым" удерживало опасение, что в их отношении будут введены дополнительные санкции, и они потеряют доходы. Теперь, когда введённые Западом санкционные меры выровняли российский экономический ландшафт, эти опасения нивелируются", — добавил эксперт.

При этом кандидат экономических наук пояснил, что "некоторые из перечисленных компаний на данный момент не находятся под санкциями, стимула для развития бизнеса в Крыму у них нет".

Однако, при этом экономист обратил внимание на вопрос прибыльности — смогут ли компании там вести бизнес с достаточной для себя выгодой.

"Здесь они будут решать сами. Крым — это участок с неплохим рынком сбыта, особенно с учётом курортных сезонов. Это представляет стимулы для "вхождения" туда крупных компаний", — заключил Беляев.

Таким образом, бизнес-мотивы для появления в данном субъекте Российской Федерации уже присутствуют. А дальше всё будет зависеть от политики самих компаний. Хотя все (или почти все) санкционные угрозы для того же Сбербанка уже сняты, а крымчане давно ждут…

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