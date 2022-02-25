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Автор Антон Куликов

Несмотря на: Европа требует от России больше газа

Экономика

Отбор российского газа европейскими потребителями продолжает расти, причём весьма серьёзно. Причинами являются увеличение санкционного и политического давления. И в том числе на проект газопровода "Северный поток — 2", сертификацию которого остановили власти ФРГ.

Несмотря на: Европа требует от России больше газа

Загрузка украинского газотранспортного коридора за неделю увеличилась в два раза, почти достигнув уровня бронирования по долгосрочному договору.

Уточненная заявка "Газпрома" на транзит через Украину на 25 февраля составляет 100 млн куб. м после 84 млн куб. м в четверг, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

По словам официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, компания в штатном порядке осуществляет подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 103,8 млн куб. м на 25 февраля", — сказал он.

Из экспортных газопроводов компания приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления (109 млн куб. м в сутки по долгосрочному бронированию). Газопроводу "Ямал-Европа", который частично проходит через Польшу, в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 25 февраля "Газпром"по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря прошлого года, напоминает "Интерфакс".

Причины роста спроса на газ заключаются в том числе в погодных условиях. Температура в Европе падает, на ближайшие дни прогнозируется ясная солнечная погода с ночными заморозками и слабым ветром, что сократит выработку ветряных электростанций.

Что касается "Северного потока — 2", то в Берлине говорят о том, что в эксплуатацию газопровод не будет введён в ближайшие месяцы или даже годы.

"Не думаю, что в ближайшие месяцы или даже ближайшие годы трубопровод будет введен в эксплуатацию… думаю, временная приостановка продлится довольно долго", — заявил лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

А вот заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх на брифинге в минувший четверг заявил, что санкции Запада не направлены на то, чтобы вызвать перебои поставок энергоносителей из России на мировые рынки.

"Наши меры не были разработаны с целью того, чтобы каким-либо образом нарушить нынешние поставки энергоресурсов из России в остальные страны мира. Что же касается долгосрочных производственных возможностей России, то мы стремимся ослабить эти возможности, но в краткосрочной перспективе ничего (не планируется) в отношении энергетики", — цитирует Сингха ТАСС.

США не рассчитывают, что санкции в отношении России немедленно скажутся на её действиях, однако со временем их негативный эффект на экономику будет все более заметен, добавил он.

Очевидно, нынешняя американская администрация будет прилагать значительные усилия, чтобы не допустить роста цен на энергоносители. Осенью этого года в США пройдут важные выборы в палату представителей и в сенат. Цена на газ в данном случае играет меньшую роль, но вот рост цен на бензин может сказаться на настроениях избирателей.

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Темы газпром евросоюз
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