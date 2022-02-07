Финансист Нигматуллин: санкции минфина США станут для российской экономики катастрофой

Санкции минфина США станут для российской экономики катастрофическими, считает финансист Тимур Нигматуллин.

Минфин США подготовил удар по России

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо (который работал в минфине ещё при Бараке Обаме) заявил в интервью CBS, что его ведомство подготовило "набор экономических санкций, которые нанесут удар по финансовой системе РФ". Он объяснил силу удара тем, что российские финансовые органы ежедневно 80% своих транзакций осуществляют в долларах. То есть налицо тесная связь с финансовой системой США. По совам замминистра, ЕС присоединится с санкциям.

"Рубль уже демонстрирует наихудшую динамику среди развивающихся экономик в этом году. Вы посмотрите также на их увеличение стоимости заимствования", — подчеркнул Адейемо.

Американский финансист предупредил, что возможные санкции (в случае "агрессии" РФ против Украины) будут гораздо более значительными, чем те, что были наложены на Россию в 2014 году и что переориентация на Китай Москву не спасёт.

"Я вам скажу, что Китай не может дать России то, чего у них нет. Есть жизненно важные технологии, в плане которых Россия зависит от США и наших союзников. Представители российских элит, которых мы отрежем от глобальной финансовой системы, не вкладывают свои деньги в Китай. Они вкладывают свои деньги в Европу и США", — пояснил Адейемо.

Экономике России будет нанесён существенный ущерб

В комментарии для Pravda. Ru, инвестиционный менеджер "Открытие Инвестиции" Тимур Нигматуллин отметил, что решения политиков не являются предсказуемыми и в этом он видит огромную проблему для прогнозирования.

По мнению эксперта, угрозу минфина США надо интерпретировать как ограничение на импорт или экспорт российских товаров, услуг, капитала. По сути, это может нанести существенный ущерб экономике и интересам жителей России, сказал финансист.

"Мы импортируем большие объемы продукции, начиная от iPhone и заканчивая сложным оборудованием для нефтеперерабатывающей, горнодобывающей промышленности. И экспортируем большие объемы продукции — газ, нефть, металлы, продукцию машиностроения, туристические услуги. И это составляет ключевой компонент нашего федерального бюджета, нашего платежного баланса. И если мы по какой-то причине перестанем являться частью мировой экономики, не сможем импортировать или не сможем экспортировать товары и услуги, то, естественно это негативно повлияет на курс валюты из-за искажения платежного баланса и на расходы бюджета из-за снижения доходной части. Это будет критично для российской экономики, разрушит её", — уточнил финансист.

Из Китая капиталы бегут, как и из России

По его словам, сегодня наблюдается отток капитала из Китая, так же как и отток капитала из России на западные рынки, потому что инвесторы стремятся дифференцировать свои вложения.

"Это нормальное поведение инвесторов. И, я думаю, что это сохранится в будущем", — сказал Тимур Нигматуллин.

Секторальные санкции США станут объявлением войны России

Как считают опрошенные NYT эксперты, возможные санкции США могут привести к краху фондового рынка в России, но также "причинят боль" Европе и Соединенным Штатам и поставят под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

По словам Марии Снеговой, сотрудницы Университета Джорджа Вашингтона, жесткие меры против России приведут к изменению цен на нефть и газ, что в свою очередь скажется на инфляции. "Инфляция в США сдерживает действия администрации", — заявила она, добавив, что ее показатели за последние годы достигли "беспрецедентного" уровня.

Некоторые аналитики в беседе с NYT допустили, что Россия может ответить на санкции прекращением поставок природного газа в Европу или кибератаками на американскую и европейскую инфраструктуру.

"Нам каждый день чем-то угрожают, нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, господи… Мы ко всем вариантам событий готовы", — заявил 13 января глава Сбербанка Герман Греф.

Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что жесткие санкции против страны приведут к разрыву отношений Москвы со странами Запада, что не входит в интересы сторон.

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