Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве

Россия и Китай активно формируют мегавосточный блок с участием республик Средней Азии. Это видно, если посмотреть на список высших лиц, присутствующих на открытии Олимпиады-2022.

Этот блок скоро сможет сформировать новый мировой военный и экономический центр притяжения сил, не в последнюю очередь из-за своей географической протяженности и численности населения.

Китай поможет России преодолеть санкции

Как следует из статьи Владимира Путина для "Синьхуа", он уверен, что Китай сможет помочь России смягчить и компенсировать западные санкции, которые будут введены в ближайшее время вне зависимости от развития событий на Украине.

"Мы последовательно расширяем системы учета в национальных валютах и ​​создаем механизмы для нивелирования негативных последствий односторонних санкций", — отмечает Путин.

Также ставка делается на увеличение торгового оборота с Китаем, что могло бы фактически компенсировать западные санкции.

"Мы на правильном пути к нашей цели увеличить объем торговли до 200 миллиардов долларов в год", — пишет Путин в своем тексте для "Синьхуа".

Действительно, у Москвы теперь (в отличие от советских времён) есть альтернативные покупатели углеводородов в Китае и далее в Индии, которые смогут заплатить хорошие деньги за нефть и газ, а также за продовольствие.

В фокусе энергетика, транспорт, космос

Путин также упоминает об участии российской атомной компании "Росатом" в строительстве четырех новых реакторов в Китае.

"Между нашими странами зарождается взаимовыгодное энергетическое партнерство", — указывает Путин.

Эти планы по формированию нового геополитического центра рассчитаны также на:

строительство новой инфраструктуры — газопроводов ("Сила Сибири- 2"), железных и автодорог — модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали, а также портов Дальнего Востока.

а также сотрудничество в космосе. В прошлом году российское и китайское космические агентства подписали декларацию о намерениях, которая направлена ​​на строительство постоянной лунной станции, с исключением из проекта Запада.

Китай в ответ предложит инвестиционный капитал и также новейшие технологии. Таким образом, две экономики будут успешно дополнять друг друга. Торговля между РФ и Китаем недавно резко выросла, поднявшись на 35,8% (по сравнению с 2020 годом) до рекордных 146,88 млрд долларов в прошлом году, указывает президент РФ.

Мегавосточный блок вытеснит США из большой игры

Этот экономический фактор опирается на единство в противостоянии Западу. Накануне визита, обе стороны согласовали свои позиции по украинскому кризису, Афганистану, Северной Корее и другим международным и региональным вопросам, говорится в совместном документе по итогам переговоров министров иностранных дел Ван И и Сергея Лаврова,.

"Китай готов работать с Россией, чтобы углубить давнюю дружбу и всестороннюю стратегическую координацию между двумя странами", — сказал Ван И, сообщает "Синьхуа". Китай хочет "поддерживать международную справедливость" и приносить пользу народам обеих стран, добавил министр.

Дальнейшее, всё более тесное сближение России и Китая в долгосрочной перспективе даст ответ на старый вопрос о мировом господстве: США выпадут из большой игры после того, как новый мегавосточный блок окончательно институцианально сложится.

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