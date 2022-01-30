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Автор Екатерина Широкова

The NYT: санкции против РФ ведут к краху фондовых рынков — "Россия будет мстить"

Мир

Новый пакет санкций, который, возможно, США введёт против России на фоне "украинского конфликта" навредит не только экономике РФ, но и мировым рынкам, заявили аналитики The New York Times.

The NYT: санкции против РФ ведут к краху фондовых рынков — "Россия будет мстить"

По мнению авторов статьи, применение подобных механизмов давления на российскую сторону вызовет "финансовую панику" и обрушение мирового фондового рынка.

"Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых учреждений и против экономики размером с российскую. Аналитики говорят, что "быстрый и суровый" ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно европейские", — пишет газета.

Согласно информации авторов статьи, кроме того, Россия может "начать мстить" за санкции и ограничить поставки газа на территорию Европы, что усугубит и без того серьёзный энергетический кризис.

"Администрация Байдена не планирует атаковать огромную российскую нефтегазовую экспортную отрасль; это может привести к росту цен на бензин для американцев, которые уже борются с инфляцией, и вызвать раскол с европейскими союзниками", — говорится в статье.

Кроме того, "карательные" ограничения могут быть восприняты как действия не против российской власти, а против народа, что вызовет "гнев граждан".

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