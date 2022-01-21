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Автор Антон Куликов

"Мы усвоили урок": в Молдавии ждали, что "Газпром" отнесётся по-дружески

Экономика

Власти Молдавии до последней минуты ждали, что российская компания "Газпром" отнесётся по-дружески, однако этого не произошло. По словам спикера парламента Игоря Гросу, в Кишинёве "усвоили урок".

"Мы усвоили урок": в Молдавии ждали, что "Газпром" отнесётся по-дружески

"Мы до последней минуты надеялись, что "Газпром" проявит больше уважения к той ситуации, в которой находится Республика Молдова. И речь здесь идёт не о долгах. Оплата за газ, который РМ потребила в декабре, была внесена. Всё, в чём нуждалось АО Moldovagaz, — это отсрочка на несколько дней, до конца января, чтобы произвести все платежи", — сказал Гросу.

По словам спикера, "цена на газ на международном рынке крайне непостоянна, и до тех пор, пока не наступит стабилизация, и ситуация на рынке не станет предсказуемой, будет действовать чрезвычайное положение", сообщает EurAsia Daily.

Чрезвычайное положение было введено в Молдавии накануне сроком на 60 дней — это максимально возможный период. На этот шаг власти республики пошли из-за сохраняющегося риска платежей, следствием которых может стать сокращение поставок газа.

Напомним, в октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Согласно этому соглашению, до 20-го числа каждого месяца Молдавия обязуется оплачивать стоимость газа, потреблённого в предыдущем месяце, а также половину объёма, потреблённого в месяце текущем.

В ноябре уже возникала ситуация, когда компания "Молдовагаз" просрочила платежи, после чего получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства также выделило правительство республики. Как и в январе, только теперь просрочки платежей не было.

Претензии к "Газпрому" высказывает не только спикер молдавского парламента. Ранее на эту же тему выступила премьер-министр Наталья Гаврилица, которая выразила сожаление, что "Газпром", вместо того чтобы предпринять меры для того, чтобы акционерное общество, которое он контролирует, могло выполнить свои договорные обязательства перед потребителями и поставщиками, угрожает оставить потребителей без газа".

Дело в том, что 50% акций "Молдовагаз" принадлежат "Газпрому". Хотя не понятно, какое отношение это имеет к своевременной оплате за поставки газа.

Напомним, в начале декабря прошлого года по теме поставок газа в Молдавию высказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Россия предпринимает "вопиющую попытку запугать молдавское правительство, манипулируя поставками газа в период высоких цен на энергию".

Да, теперь так — требование своевременно оплачивать поставки по действующему контракту ныне определяется как "вопиющая попытка запугивания"…

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Вот почему Молдавия остаётся нищей
Редактор: Елена Тимошкина
Темы газпром кишинёв молдавия наталья гаврилица урсула фон дер ляйен
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