Почему "Газпром" платит Польше миллионы долларов за пустую трубу

"Газпром" забронировал мощности по поставкам природного газа на январь по газопроводу Ямал — Европа. Забронировал авансом, в ожидании увеличения заявок европейских клиентов. Этого, однако, пока не происходит. И за первые 11 дней января российская компания уже заплатила полякам порядка двух миллионов долларов. Фактически за пустую трубу.

Ещё в конце декабря прошлого года германские и французские клиенты "Газпрома" израсходовали годовые лимиты на поставку газа. В связи с этим транзит природного газа из России через Польшу упал фактически до нуля. Однако на январь российская компания забронировала почти 19 млн кубометров в сутки — в расчёте на то, что европейские трейдеры начнут увеличивать заявки по своим долгосрочным контрактам с начала года.

Однако этого не произошло. Транзит через Польшу по-прежнему на нуле. Но "Газпром" оплачивает заказанные мощности, израсходовав на пустую трубу порядка двух миллионов долларов. Дело в том, что заказанные мощности оплачиваются независимо от того, есть транзит газа или нет. В декабре российская компания не выкупала мощности газопровода на аукционах, а потому и платить было не за что.

Тем временем в Еврокомиссии в четверг, 13 января, вновь подняли тему якобы ограничений "Газпрома" на поставки природного газа в Европу.

"Мы разослали вопросы ряду компаний-поставщиков энергоресурсов. Многие прислали нам ответы. Но мы всё ещё ожидаем ответы, в частности, от "Газпрома", — сообщила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер на брифинге в Брюсселе.

По её словам, в Еврокомиссии "с нетерпением ожидает ответов, чтобы мы смогли продолжить прояснять ситуацию".

Судя по всему, основное внимание ЕК уделяет именно российской компании. Когда Вестагер задали вопрос, согласна ли она с тем, что высокие цены на газ в Европе могли быть спровоцированы поведением на рынке "Газпрома", то она дала понять, что это повод задуматься. По словам представителя Еврокомиссии, вопрос о ценах — приоритет.

"Когда компания в условиях повышения спроса ограничивает поставки, это заставляет задуматься. Такое поведение редко можно увидеть на рынке", — сказала Маргрете Вестагер.

Впрочем отвечала представитель Еврокомиссии достаточно уклончиво. Ранее власти Германии неоднократно заявляли, что российская компания выполняет все свои обязательства по контрактам.

В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что компания находится в контакте с Еврокомиссией по поводу ситуации на рынке ЕС, часть информации уже предоставлена.

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