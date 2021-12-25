Запад вынуждает Россию и Китай дружить ещё крепче

На фоне агрессивной политики западных стран во главе с США, ведущих себя на международной арене как слон в посудной лавке, всё большее значение приобретает политика, связанная с поворотом на Восток. 2021 год прошёл под знаком углубления отношений между Россией и Китаем, которые российский лидер считает настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Здесь важно не останавливаться на достигнутом и активнее подключать огромный и не задействованный пока потенциал.

Владимир Путин и Си Цзиньпин

На пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Синьхуа", отметил очень доверительные личные отношения с председателем Си Цзиньпином, которые помогают выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества. Являясь безусловным лидером азиатской и даже мировой экономики, Китай — в страновом измерении — стал номером один среди наших торгово-экономических партнёров. Напряжённая ежедневная работа по самым разным направлениям — от энергетики до космоса — идёт на пользу как китайскому, так и российскому народу и является серьёзным стабилизирующим фактором на международной арене.

Незадолго до этого, 15 декабря, лидеры двух стран провели вторую за этот год видеоконференцию: предыдущая встреча прошла в конце июня и была приурочена к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Тогда было отмечено, что с 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз и продолжает расти, несмотря на глобальные финансовые кризисы и пандемию коронавируса. Как отметил президент страны, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах.

В ходе декабрьской встречи российский и китайский лидеры сошлись во мнениях в отношении важнейших вопросов международной повестки, будь то осуждение создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких альянсов, как AUKUS и Quad, или поддержка председателем КНР инициатив Москвы по гарантиям безопасности в Европе и проведения в 2022 году саммита "пятёрки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. В экономической части переговоров были затронуты такие вопросы, как поставки российского зерна в Китай, проект газопровода "Сила Сибири-2" и создание независимой финансовой инфраструктуры для российско-китайских торговых операций.

Газ, нефть и мирный атом

Открытие газопровода "Сила Сибири"

С 2010 года Поднебесная является крупнейшим торговым партнёром России: на неё приходится свыше 18% всего объёма товарооборота. По итогам 2020 года товарооборот России и Китая превысил $107 млрд, а к 2024 году его планируется довести до $200 млрд. Как отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, двусторонний товарооборот за период с января по октябрь этого года уже превышает $115 млрд, что больше на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За счёт чего складываются такие впечатляющие цифры? Один из самых известных проектов — это запущенный с конца 2019 года газопровод "Сила Сибири". Заключённый на 30 лет договор предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров газа. По итогам 2020 года Россия стала вторым крупнейшим экспортёром нефти в Китай после Саудовской Аравии, заняв долю рынка на уровне 15,5%.

Само собой, взаимодействие в энергетической сфере не обходится без задействования наших возможностей в сфере мирного атома. В 2018 году при содействии госкорпорации "Росатом" в коммерческую эксплуатацию были введены третий и четвёртый энергоблоки на Тяньваньской АЭС. В мае этого года прошла торжественная церемония по началу строительства там двух новых энергоблоков, а также третьего и четвёртого блоков АЭС "Сюйдапу". Они будут оснащаться отечественными реакторными установками типа ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению "3+". Строительство осуществляется Китайской корпорацией ядерной промышленности (CNNC) в кооперации с ГК "Росатом".

Китайские партнёры проявляют большой интерес к реализации совместных инфраструктурных проектов. Например, строится транспортный коридор, автомагистраль "Европа — Западный Китай" общей протяжённостью около 8,5 тысячи км с предположительным объёмом грузоперевозок 33 млн тонн в год. В августе было закончено строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем "Нижнеленинское-Тунцзян" через Амур длиной более 2,2 км. Это позволит сократить расстояние железнодорожных перевозок из провинции Хэйлунцзян до Москвы на 809 км. Благодаря пропускной способности 21 млн тонн в год после ввода моста в эксплуатацию планируется нарастить экспорт железной руды, угля, минеральных удобрений и других товаров.

Российские деликатесы на столах китайцев

Как отмечает эксперт Центра изучения перспектив интеграции Владимир Нежданов, Китай столкнулся с ростом противоречий с США, Евросоюзом и Австралией, что вынуждает его делать больший акцент на развитие торговли со странами, которые либо участвуют в инициативе "Пояса и Пути", либо не разделяют антикитайских позиций Запада. Говоря о структуре российского экспорта в Китай, есть над чем поработать в плане снижения доли сырьевых товаров.

По информации Минэкономразвития, за прошлый год Россия увеличила поставки в КНР сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также металлов и химической продукции. Доля несырьевого экспорта неуклонно росла три года подряд. В 2018 году она составляла 21,8%, в 2019-м — 25,3% и в прошлом году — 33,3%. Согласно данным Министерства коммерции Китая, в 2020 году объём торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами достиг рекордного уровня $5,5 млрд. Наш восточный сосед стал крупнейшим экспортным рынком для российской сельхозпродукции и мяса.

Онлайн-опрос на тему любимых российских товаров, проведённый посольством Китая, выявил в качестве самых популярных — мороженое, молочные продукты, торты и шоколадные конфеты. Помимо них, закупают много такой продукции, как колбасы, растительное масло, морепродукты и зерновые. На столах китайцев появляется всё больше и больше российских деликатесов.

Мост через Амур

Если сопоставить динамику укрепления связей России и КНР в политической и экономической сферах, торговая и инвестиционная сферы всё же заметно отстают, полагает Владимир Нежданов. По состоянию на 2019 год Россия заняла 13-е место среди зарубежных направлений для китайских инвестиций и лишь 14-е место в качестве направления китайского экспорта. Если на нашу страну приходится 2%, то на США в 2020 году пришлось 17,5% китайского экспорта. России важно войти в десятку крупнейших зарубежных направлений для китайских инвестиций и экспорта, чтобы сблизить качество политических и экономических отношений сторон, считает эксперт.

Как отмечает доцент кафедры международных отношений Восточного института Дальневосточного федерального университета Андрей Губин, Программа развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на 2018-2024 годы грешит отсутствием конкретизации и детальной проработки, что затрудняет поиск взаимоприемлемых бизнес-решений и снижает мотивацию системных игроков. Согласно Концепции развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", значительная часть грузооборота должна была обеспечиваться китайскими отправителями уже с 2020 года, но отрицательную роль сыграла сумма факторов — от пандемии коронавируса до изменения предпочтений китайских инвесторов.

По мнению Губина, для реализации идеи МТК следовало бы объединить их с торговыми путями стран АТР и использовать мультимодальные схемы перевозок. Также для активизации деятельности на китайском направлении потребуется как минимум снятие Пекином ограничений на пассажирское и грузовое сообщение, связанных с пандемией коронавируса. Сама хрупкая геополитическая ситуация, возникшая в связи с агрессивным поведением США и их сателлитов на мировой арене, беспрецедентным давлением на Москву и Пекин одновременно, ставят наши две страны перед необходимостью всё более тесного взаимодействия и достижения во взаимной кооперации новых высот.

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