В Китае назвали четыре дальневосточных деликатеса с уникальными свойствами

Читатель из Китая назвал четыре сибирских продукта, которые обладают поразительными свойствами для восстановления здоровья. Своим мнением он поделился с пользователями портала Sohu.

В первую очередь китаец назвал дальневосточного трепанга, содержащего более 50 разных аминокислот, микроэлементов, витаминов, и биологически активных веществ. Читатель напомнил, что трепанг часто используется в разном виде, в том числе и в сыром, в китайской, корейской и японской кухне.

Китаец напомнил об удивительных свойствах трутовика скошенного, более известного россиянам как гриб чага.

"Его называют волшебным грибом, лесным алмазом и чудесным даром богов", — написал он.

Из чаги польские и финские специалисты делают лекарства, помогающие бороться с раком кишечника, желудка, печени, для лечения диабета и сердечных заболеваний. Чага способна подавлять вирус иммунодефицита человека, подавлять активность раковых клеток, не позволяя им делиться.

Также пользователь китайского портала порекомендовал обратить внимание на нежную и очень полезную рыбу муксун и омуль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.