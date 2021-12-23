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Автор Антон Куликов

В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...

Экономика

Руководитель Литовской конфедерации промышленников (LPK) Видмантас Янулявичюс сообщил, что около шести десятков компаний страны испытывают проблемы из-за неофициальных санкций со стороны КНР.

В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...

Напомним, отношения между двумя странами резко ухудшились после того, как в Вильнюсе решили развивать отношения с Тайванем. В середине ноября в столице Литвы начало работу представительство Тайваня под официальным наименованием "Тайбэйское бюро по торговым отношениям".

В ответ власти Китая понизили уровень дипломатического представительства в Литве. А кроме того, проблемы начались у литовских компаний.

По крайней мере, об этом говорит Видмантас Янулявичюс. По его словам, более 1200 контейнеров стоимостью около 240 млн. евро не доходят до Литвы. При пессимистическом сценарии литовские компании могут потерять около 300 млн евро в следующем году из-за китайских ограничений, сообщает Rubaltic. ru.

При этом в Китае заверяют, поскольку не прекращают экспорт обычных товаров в Литву. Однако по словам главы LPK, речь идёт об ограничениях в поставках промышленных компонентов, которые "в Литве встраиваются в более крупное оборудование".

"Если перебои продолжатся, эти компании будут вынуждены простаивать, потому что без этих компонентов они не смогут завершить производство конечного продукта", — сообщил Янулявичюс.

Конфедерация промышленников обратилась к властям Литвы с призывом принять немедленные меры из-за действий Китая. А также обратиться за более действенной поддержкой со стороны Евросоюза. Со стороны которого, как считают в конфедерации, нет никаких признаков поддержки Литвы.

Зато такую поддержку обещает Тайвань. Согласно заявлению представителя острова Эрика Хуана, там решили сделать "всё возможное", чтобы поддержать Литву.

При этом Эрик Хуан сравнил "угрозы" для Тайваня со стороны Китая с "угрозами" для Литвы со стороны России. "Мы действительно понимаем чувства стран Балтии, и я также считаю, что страны Балтии понимают угрозу, с которой мы сталкиваемся со стороны Китая. Вы также сталкиваетесь с очень серьезной и реальной угрозой со стороны вашего соседа, и точно так же мы сталкиваемся с угрозой непосредственно от нашего соседа", — заявил он.

Такое вот проявление солидарности. Но это едва ли будет достаточным для Вильнюса, где жаждут внимания со стороны Евросоюза.

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