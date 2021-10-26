Как в США: грозят ли России дефицит и пустые полки

Репортажи о пустых полках в супермаркетах США и Великобритании в последнее время регулярно появляются на российском телевидении. Иногда проскакивают сравнения со временами СССР — дескать, теперь сталкиваются с тем же. Хотя особого злорадства нет. Да и чего злорадствовать, если Россия от подобного сценария тоже не застрахована.

Причину нынешних проблем видят в нарушении логистических цепочек. В портах скапливаются контейнеровозы, которые стоят в очереди на разгрузку. Не хватает грузчиков, не хватает водителей грузовиков. Причём с водителями ситуация в тех же США и Великобритании критическая.

В Соединённых Штатах рассматривают возможность привлечь бойцов Национальной гвардии для перевозки грузов. Правда, в Белом доме говорят, что это компетенция губернаторов. В Великобритании военнослужащих уже задействовали для доставки бензина на заправки, чтобы справиться с дефицитом.

В какой-то степени это помогло решить проблему, хотя это временная мера. Тем более, что нехватка водителей сказывается на поставках продуктов в супермаркеты и комплектующих на заводы.

В Германии тоже говорят о том, что в скором времени могут столкнуться с нехваткой водителей-дальнобойщиков. Вообще говоря, в ФРГ свыше 560 тысяч водителей грузовиков. Но этого может оказаться недостаточно. По состоянию на сентябрь 2021 года, число вакансий на 6,6 тысяч больше, чем было зарегистрировано безработных дальнобойщиков.

Собственно, здесь возникает вопрос, как эту проблему будут решать. Точнее сказать, за счёт кого.

Вполне возможен, конечно, вариант, что власти кинут клич — что-то наподобие "все за руль!". Вот только как показывает практика, не больно-то европейцы склонны прислушиваться к подобным призывам.

Уж сколько было разговоров в той же Великобритании в прошлом году, как жители городов, засидевшиеся без работы в городах во время локдауна, поедут на фермы собирать капусту и огурцы вместо мигрантов, которых не пускали в страну из-за коронавируса.

Но что-то особого наплыва желающих не наблюдалось, пришлось привлекать мигрантов. В России, к слову, похожая ситуация.

Ну а возвращаясь к водителям, самый очевидный вариант восполнения дефицита кадров — страны Восточной Европы и Украина. Есть шанс, что тогда там проблемы с водителями грузовиков начнутся, но да кого в Западной Европе это волнует? И еще вопрос, кстати, не затронет ли это и нашу страну.