"Чёрный лебедь" вьётся над США

Суверенный долг США достиг своего потолка, и без соответствующих решений американского конгресса ситуация может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до дефолта страны. Когда лихорадит в Нью-Йорке, трясёт весь мир — такова цена глобализации и зависимости от доллара США. Если полностью обезопасить себя от возможного кризиса нельзя, то нужно хотя бы свести риски к минимуму.

Госдолг Соединённых Штатов достиг сегодня рекордных размеров — почти $29 триллионов, что превышает ВВП страны как минимум на 135%. До начала октября — во что бы то ни стало — необходимо принять решение о повышении потолка госдолга, чтобы Федеральная резервная система США вновь запустила печатный станок и оживила финансовую систему инъекцией в виде триллионов долларов. Иначе произойдёт shutdown, то есть приостановка работы госучреждений. Для экономики США это не сулит ничего хорошего, грозя рецессией, высоким уровнем безработицы и большими социальными потрясениями.

К резкому росту национального долга Соединённых Штатов привели прежде всего экстренные расходы американского правительства в связи с коронакризисом. Отдельные эксперты считают, что в прошлом году власти закачали в экономику страны почти $9 трлн. Щедрые пакеты помощи экономике на Западе, триллионные вливания центробанков и надежды на скорый выход мирового бизнеса из ступора способствовали раскрутке инфляционной спирали на сырьевых рынках. В летние месяцы в США инфляция составляла 5,4%, что является максимумом со времён кризисного 2008 года.

Как отмечают эксперты финансового агентства Dow Jones, инфляцию подстегнули спровоцированный пандемией дефицит рабочей силы, сырья и материалов. Ценовое давление оказывают также проблемы в цепочках поставок, повышение арендной платы и потребительские ожидания в отношении будущей инфляции, которые совсем не оптимистичны. Высокий уровень инфляции подталкивает ФРС к решению об ужесточении денежно-кредитной политики, что в свою очередь ударит по экономике.

Неблагополучие в финансовой сфере вынуждены констатировать и в руководящих структурах Штатов. Бюджетное управление конгресса прогнозирует дефицит федерального бюджета США на уровне $3 трлн или 13,4% ВВП. В своём докладе весной этого года они заявили, что к середине века госдолг США значительно увеличится и достигнет 202% ВВП.

"Растущее долговое бремя может усилить риск налогово-бюджетного кризиса и роста инфляции, — отмечают авторы доклада, — а также подорвать доверие к доллару США, что сделает более затратным финансирование государственной и частной деятельности на международных рынках".

США в патовой ситуации

Джанет Йеллен

Несмотря на мрачные прогнозы аналитиков из конгресса, администрация Белого дома скупиться не собирается. План президента Джо Байдена по развитию инфраструктуры обойдётся бюджету в $3,5 трлн. Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила неминуемым наступлением дефолта по государственным платёжным обязательствам, если потолок госдолга не будет повышен. Не отстаёт и председатель Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который пообещал принятие "отвратительных", но необходимых мер, таких как предоставление "каникул" заёмщикам кредитных организаций и ежедневный контроль над выплатами по займам Министерством финансов.

По мнению известного экономиста Михаила Хазина, с определённого времени в США возобладала модель стимулирования частного спроса за счет постоянной эмиссии. В результате американская экономика стала полностью зависимой от количественного смягчения: как только руководство страны выключает свой печатный станок, так тут же экономика начинает задыхаться без денег.

Власти США оказались в патовой ситуации, считает Хазин. Высокая инфляция принуждает их повышать ключевую ставку, но тогда люди и компании массово лишатся возможности брать кредит, а значит и исполнять свои долговые обязательства. Ситуация зашла так далеко, что Штаты вплотную подошли к объявлению дефолта. Денежные власти Америки загнали сами себя, а заодно и всю экономику страны в ловушку, из которой уже просто нет хорошего выхода.

Как считает Михаил Хазин, причиной катастрофического обвала может стать любое событие из категории "черных лебедей": вспышка некой новой эпидемии, начало крупной войны, природный или техногенный катаклизм и т. д. Помня реакцию американских властей на пандемию COVID-19, есть подозрение, что США не переживут ещё одного периода экстренного спасения экономики. Вне зависимости от ситуации с объявлением дефолта на горизонте видится кризис, способный развиться в полномасштабную экономическую и общественно-политическую катастрофу наподобие Великой депрессии 20-30-х годов прошлого столетия.

Доллар превратится в макулатуру?

У российских экономистов и экспертов нет единого мнения в том, что касается дальнейшего развития ситуации с госдолгом США и угрозы обвала финансовой системы, вращающейся вокруг доллара. Учёный-экономист Валентин Катасонов отмечает, что руководство США и ФРС "занимаются бесцеремонной эмиссией валюты". Как следствие, долги растут, становятся всё дороже в обслуживании, а покупательная способность доллара падает. Он призвал россиян отказаться от хранения сбережений в американской валюте и рекомендовал российским властям не использовать доллары в золото-валютных резервах. Из-за безответственной политики денежных властей США доллар резко обесценится и "превратится в макулатуру и раскрашенную бумагу", предупреждает Катасонов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин отмечает важное преимущество Соединённых Штатов: их внешний долг номинирован в национальной валюте в отличие от других стран. Достаточно "напечатать" доллары, которые нужны для обслуживания долга, и про дефолт можно на время забыть. На стороне США играет и тот факт, что американская экономика — крупнейшая в мире, а доллар является главной мировой резервной валютой. Благодаря большой степени ликвидности и свободной конвертации в кризисных ситуациях доллар рассматривается многими инвесторами "валютой-убежищем".

Если до дефолта не доведут, то доллар не обрушится, успокаивает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Последствия объявления были бы катастрофическими и превзошли бы пандемию, в первую очередь пострадали бы американские банки и их клиенты. Американская экономика восстанавливается, рост ВВП находится на уровне 6,8%, выросли прямые иностранные инвестиции. Чтобы не перечеркнуть достижения, дефолта не допустят. Не исключено, что в результате торга в эшелонах власти будут приняты какие-то непопулярные меры, вроде сокращения расходов или повышения налогов, считает Ващенко.

Прогнозы экспертов разнятся, и вряд ли стоит надеяться на реализацию наиболее оптимистичного из них. Поэтому властям России приходится принимать меры по снижению рисков для нашей финансовой системы. Доля американской валюты в золотовалютных резервах страны снижена до необходимого минимума, а в Фонде национального благосостояния она официально доведена до нуля. Минфин России объяснил такое решение желанием обезопасить суверенный фонд перед лицом санкционных рисков, исходящих от США.

Благо, Россия сегодня может похвастаться достаточно высокой финансовой устойчивостью. К началу сентября объём золотовалютных резервов страны обновил абсолютный максимум, превысив $618 млрд. Долговая нагрузка России составляет менее 18% от ВВП — она одна из самых низких в мире. Другое дело, суметь по-умному воспользоваться своими преимуществами: не разбрасываться накопленными финансами, но и не уподобляться известному персонажу, что "над златом чахнет".

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