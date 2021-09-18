Власти США обеспокоены приближением "немыслимого" дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что над страной нависла угроза серьезного экономического потрясения. К проблемам может привести отказ от повышения лимита долга США. В стране не исключают наступление дефолта по государственным платёжным обязательствам.

Об этом пишет издание Reuters. По мнению Йеллен, решение о высшей отметке госдолга следует принять до конца октября.

Председатель Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл отметил, что в случае дефолта государство вынуждено будет прибегнуть к "отвратительным, но необходимым мерам. Непопулярные шаги будут сделаны, чтобы спасти экономику страны от "серьезной рыночной катастрофы".

В случае дефолта будет необходим строгий контроль над выплатами по займам Министерством финансов. На первое место поставят выплату основного долга, а выплата процентов отойдёт на второй план.

Участие Казначейства США в банковских операциях по дефолтным облигациям станет обязательным. Заёмщикам в обязательном порядке предоставят отсрочки по платежам.

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