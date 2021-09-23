Эксперты об ужесточении санкций США: рубль устоит, бизнес пострадает

Ужесточение санкций США против российского долга не приведёт к массированному сбросу облигаций и обрушению рубля, но ударит по американским компаниям в России, считают финансисты.

Американцам запретили покупать новые российские долговые обязательства

В конгрессе США предложили расширить санкции против госдолга РФ как наказание за вмешательство в выборы.

Палата представителей США в четверг, 23 сентября, одобрила поправку, которая запрещает гражданам США покупать или продавать новые суверенные долговые обязательства России как на первичном, так и на вторичном рынках.

Под ограничения попадут облигации в любой валюте и со сроком погашения больше 14 дней, выпущенные российским минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния.

Санкции США против госдолга РФ вступили в силу в июле, тогда они касались только первичных размещений, выпущенных после 14 июня.

Инициативу о расширении санкций на вторичный рынок разработал конгрессмен-демократ Брэд Шерман. Поправку предполагается включить в законопроект об оборонной политике США на следующий год. Как ожидается, палата представителей одобрит его на этой неделе. Затем документ отправится на утверждение верхнюю палату конгресса.

Рубль устоит

Ограничение на сделки на вторичном рынке госдолга будет означать серьёзное ужесточение санкций, но к трагичным последствиям это не приведёт, считает инвестбанкир, финансист, экономист Евгений Коган. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его оценкам, иностранные игроки, которые хотели купить "весьма доходные" российские облигации, после ввода первых санкций стали их приобретать на вторичных торгах за небольшую комиссию у российских банков. Теперь, если инициатива Шермана будет утверждена, эта "лавочка прикроется", полагает Евгений Коган.

"То есть американские инвесторы, которые сегодня владеют достаточно серьёзными объёмами наших внутренних долгов, смогут держать и покупать только старые выпуски. Новые — никак", — указал он.

По мнению инвестбанкира, это не приведёт к массированному сбросу российских долговых облигаций и обрушению рубля, но расходы на обслуживание долгов у России возрастут, так как при новых размещениях уже не придётся рассчитывать на крупных американских иностранных инвесторов, а только на себя и инвесторов из иных регионов мира.

"Скорее всего, всё это приведёт к тому, что цены на российские ОФЗ в итоге ещё немного просядут, а доходности возрастут", — утверждает Евгений Коган.

По его словам, простому российскому гражданину ничего опасаться, эти пертурбации его не коснутся практически никак, а предприятиям станет сложнее и дороже привлекать деньги с рынка и рефинансировать старые долги.

Пострадают американские компании в РФ

Торговая палата США выступает против расширения этих санкций, утверждая, что они ограничат возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России, сообщает Bloomberg.

"Несмотря на то, что этот закон призван наложить ограничения на правительство России, он окажет незначительное влияние на его способность привлекать средства на глобальных рынках — с учётом сильных валютных и золотых резервов российского правительства, в то же время серьёзно подорвав операции американских компаний в России", — сообщил исполнительный вице-президент палаты Нил Брэдли.

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