Запад оживил давно "протухшие" дела об отравлениях Литвиненко и Скрипаля, чтобы найти новые поводы для введения санкций против России.
Во вторник одновременно всплыли две истории об "отравлениях", в которых якобы замешана Россия — Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал "ответственность российских властей" за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и присудил компенсацию в 100 тысяч евро его вдове.
О своей стороны, прокуратура Великобритании выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения "в причастности к покушению" на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери.
Как сказал Pravda. Ru старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, продолжается агрессивное политическое давление на Россию. И речь идёт "об очень старых историях, старых попытках, старых провокациях".
По мнению эксперта, в этом присутствует "неудовлетворенность безрезультатностью усилий по дискредитации российских выборов и по дестабилизации обстановки в нашей стране". И поэтому появляются новые старые поводы для санкций против России.
Политолог считает, что России "реагировать надо спокойно", указывая "на реальные мотивы, реальные причины этих действий и напоминать о том, что санкции в отношении нашей страны не сработают, как они, в принципе, никогда не срабатывали".
Напомним, что в Европе разворачивается кампания по обвинению "Газпрома" в специальной игре на повышение цен на газ, что поднимает счета на электроэнергию для промпредприятий и домохозяйств.
Депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию немедленно начать расследование в отношении "потенциальных рыночных" манипуляций "Газпрома". "Газпрома" заявляет, что объемы поставляемого "Газпромом" газа соответствуют заключенным контрактам. А на спотовом рынке он торговать не обязан.
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