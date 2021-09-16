В Москве предупредили Вашингтон, что терпение заканчивается

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве ранее воздерживались от санкций против американского бизнеса, но всё может измениться.

В четверг Захарова вновь подняла тему вмешательства американских IT-компаний в избирательные процессы в России. Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство представило Соединенным Штатам "неопровержимые доказательства" нарушения российского законодательства. Однако иностранные интернет-платформы отказываются убирать запрещенный в России контент.

По словам Марии Захаровой, в МИД исходят из того, что "власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований".

Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", — предупредила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия ждёт реакции США после того, как Вашингтону были переданы доказательства вмешательства IT-компаний в российские выборы. Этой теме была посвящена встреча замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и посла США в России Джона Салливана 10 сентября.

"Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить", — сказал Лавров.

Какой-либо официальной реакции на заявления российских официальных лиц из США не последовало.