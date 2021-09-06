Цифровая революция: удастся ли человеку обуздать технологии?

Неудержимое развитие технологий меняет мир на наших глазах до неузнаваемости. И уж если откровенно, всех пугают перемены, пела группа "Машина времени" в 80-е годы и словно в воду глядела. Четвёртая промышленная революция идёт полным ходом и таит в себе немало сюрпризов. Не окажутся ли многие члены общества выброшенными за борт жизни в грядущем неведомом мире? Ответ на этот вопрос волнует как пожилых, так и молодых.

На днях премьер-министр Михаил Мишустин выступил с лекцией в формате открытого урока для школьников и студентов — участников просветительского марафона "Новое знание". Лекция была посвящена современным трендам, ускоренному проникновению передовых технологий во все сферы нашей жизни, цифровой революции и вытекающей из этого трансформации рынка труда. Глава правительства заверил, что при любых преобразованиях главная ценность — люди, для которых создаётся среда, поощряющая инновации, возможности для развития и самореализации.

"В основе стратегии социально-экономического развития страны — новая высокотехнологичная экономика, агрессивное развитие инфраструктуры, новый общественный договор, клиентоцентричное государство и национальная инновационная система", — отметил Михаил Мишустин.

Цифровая трансформация приводит к появлению новых форм собственности. Товары замещаются виртуальными услугами, возрастает значение нематериальных активов, и у людей — даже с небольшим капиталом — появляются возможности быстро наращивать капитализацию своих идей. Цифровые платформы ускоряют все процессы, соединяя производителей и потребителей напрямую, без посредников, и создают основы так называемого совместного потребления. Оно позволяет существенно сократить расходы и сделать результаты этой оптимизации новой добавочной стоимостью.

По мнению премьера Мишустина, в наше время происходит переход от экономики совместного производства к экономике совместного потребления, в которой ключевой фигурой становится пользователь. Современный потребитель предоставляет доступ к своим персональным данным, требуя в ответ эффективного решения либо рекомендации, как поменять своё поведение. Таким образом, данные из части информационной системы фактически превратились в актив, стоимость которого постоянно увеличивается.

Машина вместо человека?

Человечество прошло в своей истории через три промышленные революции, связанные с внедрением паровых двигателей, двигателей внутреннего сгорания и появлением новых информационных технологий. Происходившие изменения вызывали у людей страх, возникали опасения из-за возможной массовой безработицы. Несмотря на сокращение рабочих мест в отдельных отраслях, происходил рост производительности труда и экономики, что позволяло создавать новые рабочие места. В итоге изменения вызывали скорее не безработицу, а долгосрочные сдвиги в структуре занятости.

"Трансформация рынка труда всё равно неизбежна, она уже осуществляется, — отметил Мишустин. — И мы не должны бояться этого, а должны идти в ногу со временем. Более того, даже опережать его, изобретая новые технологии".

Глава правительства придерживается мнения, что цифровая революция может стать благом, повышая качество жизни россиян, если только технологии будут служить человеку. Когда человек догоняет технологии, это путь к социально-экономическому неравенству, региональным разрывам, чувству нестабильности в обществе, глубокой неудовлетворённости старших поколений и политической поляризации молодых. Есть немало примеров успешного использования цифровых технологий, искусственного интеллекта в медицине, образовании, производстве и государственном управлении.

И всё же приходится признать, что с цифровой революцией происходит вытеснение человека из традиционных профессий. Там, где раньше невозможно было обойтись без человеческого труда, сегодня справляются технологии. С развитием систем искусственного интеллекта и совершенствованием машинного обучения число профессий, в которых машина может заменить человека, будет расти. Правда, одновременно будут возникать новые профессии, что ставит современных работников перед необходимостью непрерывного получения знаний и совершенствования своих навыков.

Мрачные прогнозы Клауса Шваба

Клаус Шваб

Кто-то из студентов, присутствовавших на лекции, задал вопрос премьеру о вымирающих профессиях, приведя в пример канувших в Лету фонарщиков и ямщиков. Мишустин разъяснил, что в первую очередь исчезают профессии и рабочие места, связанные с выполнением монотонного, рутинного труда. Речь идёт об операциях и работах, которые поддаются алгоритмизации и формализации. В этом есть и плюсы, ведь искусственный интеллект за счёт быстроты решений предоставляет людям дополнительное свободное время, которое можно применить с большей пользой.

В этой связи глава правительства посоветовал студентам расширить свой кругозор по теме, ознакомившись с трудами немецкого экономиста Клауса Шваба. Бессменный президент Давосского экономического форума Клаус Шваб является автором книги "Четвёртая промышленная революция" (2016) и соавтором нашумевшей книги "COVID-19: Великая перезагрузка" (2020). Мыслитель из Давоса настроен довольно пессимистично и полагает, что четвёртая промышленная революция создаёт меньше рабочих мест в новых отраслях, чем предыдущие революции. Компании вкладывают много средств в оптимизацию рабочих мест, что создаёт возможности "по замене людей алгоритмами".

"Многие категории профессий, в частности те, что предусматривают механический монотонный и точный ручной труд, уже автоматизированы, — пишет Клаус Шваб. — За ними последуют другие категории, поскольку вычислительные мощности продолжают расти в геометрической прогрессии. Такие профессии, как юристы, финансовые аналитики, врачи, журналисты, бухгалтеры, страховые агенты или библиотекари, могут быть частично или полностью автоматизированы значительно раньше, чем можно предположить".

Шваб предсказывает дальнейшее усиление неравенства в связи с автоматизацией и роботизацией многих низкооплачиваемых профессий и призывает к отказу от старой экономической модели. С ним можно во многом согласиться, вызывают лишь большие сомнения рекомендации отказаться от экономического роста во имя защиты климата и передать функции управления от национальных государств некоему мировому правительству.

К счастью, в российском правительстве не предлагают столь кардинальных решений, чреватых разрушительными последствиями. И всё же революционные изменения в технологиях, трансформация рынка труда потребуют адекватной реакции общества и властей. В качестве возможного способа смягчения негативных последствий автоматизации Михаил Мишустин называет, например, введение безусловного базового дохода или различных его аналогов, сокращение продолжительности рабочей недели. Но это скорее первый, интуитивный ответ.

Подобно тому, как на протяжении XX века технологии улучшали качество жизни людей, цифровая революция может послужить во благо человечества и на современном этапе развития. Весь вопрос в том, сумеют ли власти поставить технологии на службу человеку, чтобы условия труда становились более гуманными, росли доходы населения и снижалось социальное неравенство.

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