Народная программа ЕР: что запланировано сделать для людей

На съезде "Единой России", участие в котором принял президент Владимир Путин, была презентована новая программа партии, разработанная в преддверие думских выборов, которые состоятся в сентябре.

Как подчеркнул президент, в разработке этой программы приняли участие более 1,6 миллионов россиян, прислав свои пожелания и предложения по совершенствованию систем образования и здравоохранения, экономики, экологии и культуры, развитию села и городской среды.

Больше всего инициатив были связаны со здравоохранением, образованием, экономикой, культурой, экологией и городской средой, а также развитием села.

"Жители всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы "Единой России", и поэтому саму программу, несомненно, можно назвать народной, — констатировал Владимир Путин, напомнив собравшимся, что теперь на них лежит ответственность за то, чтобы все проблемы, озвученные людьми, получили разрешение. — ЕР взяла политическое и моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Ведь написать что-то важное — это одно дело, а исполнить — совсем другое".

Самая важная часть программы — социальная

По нескольким пунктам "социального блока народной программы ЕР" глава государства "прошёлся" особо. В частности, по его словам, в 2022 году:

пенсии и зарплаты военных в стране будут проиндексированы выше уровня инфляции;

будут разработаны и начнут реализовываться программы, направленные на борьбу с безработицей, в которых особое внимание будет уделено людям с ограниченными возможностями;

45 миллиардов рублей пойдут на программу по расселению из аварийных домов;

заработает программа развития системы помощи на дому;

продолжится работа по созданию инфраструктуры: дорог, соцобъектов и комфортного жилья — в сельских территориях.

В дополнение к озвученным пунктам "народной программы", как рассказал "Известиям" Сергей Перминов, замсекретаря Генерального совета ЕР, "в фокусе внимания партии остается весь спектр задач, важных для народа":

создание комфортной среды, поддержка материнства, детства, образования, здравоохранения, семьи.

"Основная задача ЕР — создание условий для дальнейшего эволюционного развития страны и ее преобразование в интересах каждого жителя", — сказал изданию Перминов.

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