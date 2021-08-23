Руки прочь от пособий: в России запретят блокировать соцвыплаты в счёт долгов

В воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин встречался с представителями партии "Единая Россия", для которой он, будучи ее основателем, продолжает оставаться неформальным лидером.

Глава государства, открывая мероприятие, обозначил его цель: "сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать".

Проще говоря, на встрече обсуждалась программа "ЕР" на ближайшее будущее.

Необходимость постоянной корректировки планов, по словам Путина, диктует сама жизнь, которая, быстро меняясь, ставит перед всеми новые задачи, реагировать на которые надо без задержек и проволочек.

Поскольку "Единая Россия" позиционирует себя как социально ориентированную партию, проблемы именно этого блока обсуждались участниками встречи.

Социальные вопросы

Глава государства предложил поддержать некоторые слои населения дополнительными единоразовыми денежными выплатами, поскольку "на их доходы заметно повлияла инфляция и пандемия COVID-19".

В частности, президент предложил выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам — и неработающим, и работающим, и по 15 тысяч — военнослужащим. При этом все уже действующие меры поддержки отдельных категорий граждан (например, семей с детьми) будут сохранены.

Особое внимание на встрече было уделено развитию системы социального казначейства, задача которого — упростить получение льгот, исключив из цепочки "государство — получатель" бюрократию путем активного включения сервисов портала Госуслуг.

Кроме того, "ЕР" вместе с Центробанком проработают закон, запрещающий кредитным организациям списывать в счет погашения долгов по кредитам социальные выплаты.

При этом банки должны будут вернуть гражданам средства, которые списались в автоматическом режиме на погашение кредитов.

Как пояснила "Известиям" Ирина Панькина, член Ассоциации юристов России, по закону и сейчас судебные приставы не имеют права накладывать взыскание на социальные пособия. Но, по ее словам, "прецеденты, когда приставы списывают с банковских карт должников алименты, пенсию по уходу за нетрудоспособным человеком или даже маткапитал, случаются".